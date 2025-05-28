Роскосмос придумал ответ ракете Starship Илона Маска

Российская космическая программа разрабатывает уникальный транспортный модуль с ядерной энергетической установкой, способный доставлять до 10 тонн грузов на орбиту Марса. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса, комментируя недавние испытания американского космического корабля Starship.

«Россия в свою очередь ведёт работу над созданием, в том числе транспортной системы с ядерной энергетической установкой, которая позволит осуществить доставку на околомарсианскую орбиту порядка 10 тонн полезной нагрузки», — сказал глава госкорпорации.