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28 мая, 11:28

Роскосмос придумал ответ ракете Starship Илона Маска

Баканов: Россия создаёт ядерную систему для доставки 10 тонн грузов на Марс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Российская космическая программа разрабатывает уникальный транспортный модуль с ядерной энергетической установкой, способный доставлять до 10 тонн грузов на орбиту Марса. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса, комментируя недавние испытания американского космического корабля Starship.

«Россия в свою очередь ведёт работу над созданием, в том числе транспортной системы с ядерной энергетической установкой, которая позволит осуществить доставку на околомарсианскую орбиту порядка 10 тонн полезной нагрузки», — сказал глава госкорпорации.

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Напомним, девятый полёт Starship должен был продлиться около одного часа и завершиться приводнением в Индийском океане. Ускоритель от звездолёта должен приземлиться в Мексиканском заливе. Однако испытания закончились неудачно. У корабля вышла из строя система управления высотой полёта.

Александра Мышляева
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