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Регион
3 июня, 14:00

Баканов: Роскосмос планирует развивать космический туризм на базе РОС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

Российская орбитальная станция (РОС) может открыть новые возможности для космического туризма, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Соответствующее заявление он сделал в ходе десятой юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), подчеркнув перспективность проекта для коммерческого освоения космоса.

«Вместо МКС будет Российская орбитальная станция, на которой мы тоже планируем развивать туристические миссии», — сказал Баканов в интервью телеканалу «Россия-1».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе. Её облик уже определён, также были презентованы её коммерческие модули. 12 апреля прошлого года стало известно, что глава государства одобрил проект создания РОС. Развёртывание станции запланировано на 2027 год.

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Ранее Life.ru сообщал, что компания Blue Origin Джеффа Безоса успешно осуществила коммерческий суборбитальный полёт многоразовой ракеты New Shepard с шестью туристами на борту. Десятиминутная миссия завершилась штатно: туристическая капсула совершила мягкую посадку на парашютах, а первая ступень ракеты выполнила точное вертикальное приземление с помощью собственных двигателей вблизи места старта.

Александра Мышляева
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