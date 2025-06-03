Баканов: Роскосмос планирует развивать космический туризм на базе РОС
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Российская орбитальная станция (РОС) может открыть новые возможности для космического туризма, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Соответствующее заявление он сделал в ходе десятой юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), подчеркнув перспективность проекта для коммерческого освоения космоса.
«Вместо МКС будет Российская орбитальная станция, на которой мы тоже планируем развивать туристические миссии», — сказал Баканов в интервью телеканалу «Россия-1».
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Российская орбитальная станция станет форпостом страны в космосе. Её облик уже определён, также были презентованы её коммерческие модули. 12 апреля прошлого года стало известно, что глава государства одобрил проект создания РОС. Развёртывание станции запланировано на 2027 год.
Ранее Life.ru сообщал, что компания Blue Origin Джеффа Безоса успешно осуществила коммерческий суборбитальный полёт многоразовой ракеты New Shepard с шестью туристами на борту. Десятиминутная миссия завершилась штатно: туристическая капсула совершила мягкую посадку на парашютах, а первая ступень ракеты выполнила точное вертикальное приземление с помощью собственных двигателей вблизи места старта.