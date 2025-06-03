Баканов: Роскосмос планирует развивать космический туризм на базе РОС

Российская орбитальная станция (РОС) может открыть новые возможности для космического туризма, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов. Соответствующее заявление он сделал в ходе десятой юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), подчеркнув перспективность проекта для коммерческого освоения космоса.

«Вместо МКС будет Российская орбитальная станция, на которой мы тоже планируем развивать туристические миссии», — сказал Баканов в интервью телеканалу «Россия-1».