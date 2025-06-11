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11 июня, 18:27

«Самый высокий показатель»: Путин высказался о ядерном арсенале России

Путин: 95% российских ядерных сил оснащены современным вооружением

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что 95% российских ядерных сил оснащены современными образцами вооружений. Этот показатель, по его словам, является самым высоким среди всех ядерных держав мира. Об этом глава государства заявил на совещании по госпрограмме вооружений.

«Сейчас доля современных образцов вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95% — это хороший показатель. <...> По сути, это самый высокий среди ядерных держав мира», — сказал российский лидер.

Путин: Благодаря принятым 15 лет назад решениям РФ выпускает нужный объём оружия
Путин: Благодаря принятым 15 лет назад решениям РФ выпускает нужный объём оружия

Ранее Владимир Путин заявил, что приоритетом в госпрограмме вооружений должно стать новейшее оружие. Он также назвал ядерную триаду главной гарантией суверенитета РФ.

Полина Никифорова
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