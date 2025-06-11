Путин: Благодаря принятым 15 лет назад решениям РФ выпускает нужный объём оружия
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Благодаря решениям, принятым более 15 лет назад, Россия сейчас способна самостоятельно производить все необходимые вооружения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, посвящённом вопросам вооружения.
«В своё время мы своевременно приняли необходимые шаги для того, чтобы сейчас находиться на том уровне — да, с известными вопросами и проблемами, но всё-таки на том уровне, — на котором мы находимся. Своевременно, в 2008–2010 годы были приняты решения по развитию ОПК», — сказал российский лидер.
Это, по словам президента, даёт нашей стране возможность сегодня производить нужный объём вооружений и техники.
Ранее Путин заявил, что приоритетом в государственной программе вооружений должно стать новейшее оружие. Как отметил президент, сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения.