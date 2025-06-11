Путин раскрыл главную цель новой госпрограммы вооружений

Приоритетом в государственной программе вооружений должно стать новейшее оружие. Об этом заявил президент РФ Влпдимир Путин на совещании в Кремле, открывающем серию встреч по вопросам вооружения.





«В госпрограмму нужно обязательно включить достаточные объёмы и номенклатуру вооружений и техники для обеспечения текущих нужд и перспективных потребностей. А для этого увязать ее по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса России», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что государственная программа должна быть сосредоточена на разработке передовых вооружений.