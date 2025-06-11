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Регион
11 июня, 18:06

Путин раскрыл главную цель новой госпрограммы вооружений

Путин: Приоритетом в госпрограмме вооружений должно стать новейшее оружие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Приоритетом в государственной программе вооружений должно стать новейшее оружие. Об этом заявил президент РФ Влпдимир Путин на совещании в Кремле, открывающем серию встреч по вопросам вооружения.

«В госпрограмму нужно обязательно включить достаточные объёмы и номенклатуру вооружений и техники для обеспечения текущих нужд и перспективных потребностей. А для этого увязать ее по срокам и мероприятиям с программой развития оборонно-промышленного комплекса России», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что государственная программа должна быть сосредоточена на разработке передовых вооружений.

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Ранее сообщалось, что 12 июня, в День России, Владимир Путин проведёт беседу с участниками программы «Время героев». Весь день главы государства расписан по минутам.

Наталья Демьянова
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