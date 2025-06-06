«Содрогнутся все»: В ГД назвали «лёгким поглаживанием» новый удар возмездия по Украине
Депутат Колесник заявил, что ночной удар ВС РФ по Украине был только началом
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Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что удары ВС РФ по украинским промышленным объектам и критической инфраструктуре 6 июня нельзя считать исчерпывающим ответом на активизацию атак со стороны Киева. Парламентарий подчеркнул, что эти меры представляют лишь часть возможного комплекса ответных действий.
«Нет, это лёгкое поглаживание, это ещё не ответ. Ответ будет такой, что содрогнутся все. Это была, скажем так, прелюдия», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Колесник отметил, что новые удары по Украине могут последовать в любой момент, отметив, что это решение находится в исключительной компетенции Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Парламентарий подчеркнул военную необходимость предыдущих атак, объяснив их «целями достижения стратегических задач СВО».
Ранее в Минобороны заявили, что в ночь на 6 июня российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по военным объектам на территории Украины. Как утверждается, целями ударов стали конструкторские бюро, предприятия, занимающиеся производством и ремонтом вооружений, цеха по сборке ударных дронов, центры подготовки летчиков, а также склады, где хранилось вооружение и военная техника.