Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что удары ВС РФ по украинским промышленным объектам и критической инфраструктуре 6 июня нельзя считать исчерпывающим ответом на активизацию атак со стороны Киева. Парламентарий подчеркнул, что эти меры представляют лишь часть возможного комплекса ответных действий.

«Нет, это лёгкое поглаживание, это ещё не ответ. Ответ будет такой, что содрогнутся все. Это была, скажем так, прелюдия», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Колесник отметил, что новые удары по Украине могут последовать в любой момент, отметив, что это решение находится в исключительной компетенции Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Парламентарий подчеркнул военную необходимость предыдущих атак, объяснив их «целями достижения стратегических задач СВО».