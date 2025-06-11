Путин назвал ядерную триаду главной гарантией суверенитета России

Президент России Владимир Путин в новой госпрограмме вооружений поручил уделить особое внимание ядерной триаде. По словам главы государства, она была и остаётся гарантией суверенитета нашей страны.

Путин заявил, что ядерная триада является гарантом суверенитета России. Видео © Life.ru

«Особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остаётся гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире», — заявил Путин на совещании по вооружениям.