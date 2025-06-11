Путин назвал ядерную триаду главной гарантией суверенитета России
Путин: Ядерная триада является гарантом суверенитета РФ и баланса сил в мире
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Президент России Владимир Путин в новой госпрограмме вооружений поручил уделить особое внимание ядерной триаде. По словам главы государства, она была и остаётся гарантией суверенитета нашей страны.
Путин заявил, что ядерная триада является гарантом суверенитета России. Видео © Life.ru
«Особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остаётся гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире», — заявил Путин на совещании по вооружениям.
Ранее Путин заявил, что приоритетом в государственной программе вооружений должно стать новейшее оружие. Как отметил президент, сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения.