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Регион
11 июня, 18:24

Путин назвал ядерную триаду главной гарантией суверенитета России

Путин: Ядерная триада является гарантом суверенитета РФ и баланса сил в мире

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в новой госпрограмме вооружений поручил уделить особое внимание ядерной триаде. По словам главы государства, она была и остаётся гарантией суверенитета нашей страны.

Путин заявил, что ядерная триада является гарантом суверенитета России. Видео © Life.ru

«Особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остаётся гарантом суверенитета России, играет ключевую роль в обеспечении баланса сил в мире», — заявил Путин на совещании по вооружениям.

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Путин: Благодаря принятым 15 лет назад решениям РФ выпускает нужный объём оружия

Ранее Путин заявил, что приоритетом в государственной программе вооружений должно стать новейшее оружие. Как отметил президент, сегодня же наша задача — сформировать новую долгосрочную программу по всему комплексу систем и образцов вооружения.

Полина Никифорова
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