Глаголил истины ещё 2000 лет назад: 9 цитат Аристотеля, которые поразительно актуальны в 2025 году
Аристотель — один из самых великих философов в истории, эрудит и доктор, «универсальный человек» своего времени. Он учился у Платона в Академии, а потом преподавал все науки сразу Александру Македонскому. Life.ru вспоминает самые актуальные цитаты этого гения.
Древнегреческий философ Аристотель — это кладезь традиционной мудрости. Обложка © «Шедеврум»
Аристотель жил с 384-го до 322 года до нашей эры. Шестьдесят два года — для эпохи Античности порядочный срок. Этот человек стал одним из великих, а его труды — ярчайший пример древнегреческой философии классического периода. Если спросить у случайного человека, каких античных философов он знает, ответов будет два: Платон и Аристотель. И они неразрывно связаны. Так, учитель Александра Македонского был последователем Платона. «Поэтика», «Риторика», «Метафизика», «О душе» — это всего лишь несколько из огромного корпуса его книг. Основоположник логики, он первым разработал теорию мышления. На трудах Аристотеля была основана цивилизация в Средние века. Называем несколько цитат этого гениального человека.
«Благодарность быстро стареет»
Аристотель — одно из светил древнегреческой и македонской философии. Фото © «Шедеврум»
Говорят, однажды у Аристотеля спросили: «Что быстро стареет?» На что он ответил: «Благодарность». Трудно не согласиться с философом в этом отношении. Во времена Античности многие нравственные вопросы стояли даже острее, чем в наше время. Напомним, тогда было широко распространено рабство. И то, что люди слишком рано забывают хорошие поступки в свою сторону, было особенно очевидным. Например, во время антимакедонского восстания 323 года до нашей эры в Афинах Аристотеля, как учителя покойного Александра, хотели казнить, несмотря на то, что философ открыл в городе учебное заведение. В наше время благодарность стареет так же быстро. Например, мэр Красноярска Владислав Логинов отнёсся к гражданам города с большим неуважением, хотя именно жители города позволяли ему держаться на этом посту.
«Ясность — главное достоинство речи»
До Аристотеля было много философов: Лин, Пифагор, Гераклит, Анаксагор, Сократ... Фото © «Шедеврум»
Это одна из самых известных фраз Аристотеля. Древнегреческий философ явно отдавал предпочтение истине и ясности, а не витиеватости слога. Он запомнился и потомкам как борец за правду. Именно Аристотель — автор выражения «Платон мне друг, но истина дороже». И действительно, речь появилась у людей как средство коммуникации. Она должна исполнять своё назначение: быть чёткой и понятной. Поэтому многие не любят канцелярит. Это речь, которая намеренно «запутывает» непосвящённого читателя.
«Познание начинается с удивления»
Но только у Аристотеля получилось стать главным философом Средних веков и Нового времени. Фото © «Шедеврум»
Аристотель — человек, который придумал логику и разработал теорию мышления. Неудивительно, что именно он стал автором самой точной цитаты о познании. Это чистая правда: во-первых, чтобы узнать что-то новое, нужно увидеть что-то новое. А когда мы это видим, то испытываем удивление. Оно вселяет в нас любопытство и желание изучить что-то подробнее. Правда, в наше время этими свойствами познания часто злоупотребляют в таких сферах, как маркетинг или ИИ.
«Корень учения горек, а плоды его сладки»
Влияние Аристотеля на европейскую мысль стало снижаться только в эпоху Просвещения. У нас тогда правила Екатерина Великая. Фото © «Шедеврум»
Аристотелевский вариант русского выражения «Тяжело в учении — легко в бою». Правда, цитата древнегреческого философа появилась гораздо раньше. Аристотель не понаслышке знал, как тяжело может даваться учёба. В Академии Платона он изучал философию, математику, риторику, биологию, поэтику, музыку и многие другие науки и искусства. Зато потом со всем своим багажом знаний смог добавить в этот славный список ещё одну дисциплину — логику. Так и сейчас: учиться чему-то новому всегда трудно, зато удовольствие от нового навыка ни с чем не сравнится.
«Дружба — это одна душа, живущая в двух телах»
Аристотель был главным философом для мыслящей Европы 1300 лет. Фото © «Шедеврум»
Даже не родство душ, просто одна душа. Аристотель как никогда точно подметил, что настоящая дружба — это не просто знакомство. Она требует душевного единения, согласия с духовными ценностями друг друга и большой платонической любви. Именно такой дружбы требовал от Вселенной Аристотель и находил её в лице Платона, Гермия и других коллег по Академии. И сейчас тоже настоящая дружба получается только у тех, кто смотрит в одну и ту же сторону.
«Лучше в совершенстве выполнить небольшую часть дела, чем сделать плохо в десять раз более»
Даже Платон не приобрёл такой популярности. Аристотель превзошёл своего учителя. Фото © «Шедеврум»
Соотношение количества и качества имело значение для Аристотеля. И тут он был верным сторонником качества. По мнению античного философа, лучше сделать очень хорошо, но мало. А сделать много, но плохо — это недостойное эллина поведение, настоящий позор. Так что Аристотель отдавал предпочтение хорошо проделанной работе уже тогда, до рождения Иисуса Христа. Сейчас, в эру высоких технологий, когда так важны точные расчёты, эта цитата особенно актуальна.
«Опьянение — добровольное сумасшествие»
А ещё Аристотель считал, что истина важнее друзей. Но был уверен, что жить без друзей невозможно. Фото © «Шедеврум»
О своём нетерпимом отношении к алкоголю и запрещённым веществам Аристотель говорил открыто, честно и прямо в лицо. Он считал, что человек, который испытывает опьянение, подвергает себя добровольному сумасшествию. Да, древние греки часто пили вино. Но настоящий благородный эллин размешивал этот напиток с водой, чтобы не ощутить собственно опьянения. Культурный досуг греков и македонцев противостоял диким пьяным пляскам варваров. Сейчас и эта цитата актуальна: мы то и дело видим в новостях, как люди совершают совершенно необъяснимые поступки под действием алкоголя. Например, в Башкортостане или в Петербурге.
«Не любит тот, кто не любит всегда»
Аристотель придумал формальную логику и этим предвосхитил технологический прорыв. Фото © «Шедеврум»
Эта цитата Аристотеля — о последовательности. Если вам что-то не нравится, но спустя время уже нравится, она не про вас. В глазах древнегреческого философа настоящая любовь, как и настоящая нелюбовь, статична. Вы не можете менять плюс на минус, 0 на 1. Если вы что-то не любите, вы должны не любить это всегда. Особенно это актуально в наш век Интернета и быстрой информации. Сейчас люди отличаются особенной степенью непоследовательности. Но, с другой стороны, другие люди изо всех сил стараются, чтобы людям что-то понравилось, даже если оно им не нравится. Аристотель не смог бы жить в наше время.
«Страх — это боль, возникающая в ожидании зла»
Гордость платоновской Академии, Аристотель первым вступил в спор с собственным учителем. Фото © «Шедеврум»
Аристотель изучал риторику, математику и политику, но не психологию. Тем не менее его перу принадлежит одно из самых точных описаний одной эмоции. Страх — это гнетущее, болезненное предчувствие того, что сейчас вы понесёте какой-то ущерб. Аристотель впервые назвал это чувство болью, тем самым открыв дорогу изучению психологии как способа облегчить эту душевную боль. Сейчас люди испытывают много страхов, поэтому цитата останется актуальной ещё довольно долго.
Аристотель стал основателем собственной философской школы перипатетиков. Среди его учеников были такие персоны, как Теофраст, Эвдем Родосский, Стратон, Аристоксен, Дикеарх и Клеарх из Сол. А спустя тысячи лет по его учению разрабатывал своё Фома Аквинский, богослов и тоже философ. Почитайте его труды, например, на даче. Кстати, недавно Life.ru написал целое пособие по дачным штрафам.