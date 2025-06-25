Глаголил истины ещё 2000 лет назад: 9 цитат Аристотеля, которые поразительно актуальны в 2025 году

Аристотель жил с 384-го до 322 года до нашей эры. Шестьдесят два года — для эпохи Античности порядочный срок. Этот человек стал одним из великих, а его труды — ярчайший пример древнегреческой философии классического периода. Если спросить у случайного человека, каких античных философов он знает, ответов будет два: Платон и Аристотель. И они неразрывно связаны. Так, учитель Александра Македонского был последователем Платона. «Поэтика», «Риторика», «Метафизика», «О душе» — это всего лишь несколько из огромного корпуса его книг. Основоположник логики, он первым разработал теорию мышления. На трудах Аристотеля была основана цивилизация в Средние века. Называем несколько цитат этого гениального человека.

«Благодарность быстро стареет»

Аристотель — одно из светил древнегреческой и македонской философии. Фото © «Шедеврум»

Говорят, однажды у Аристотеля спросили: «Что быстро стареет?» На что он ответил: «Благодарность». Трудно не согласиться с философом в этом отношении. Во времена Античности многие нравственные вопросы стояли даже острее, чем в наше время. Напомним, тогда было широко распространено рабство. И то, что люди слишком рано забывают хорошие поступки в свою сторону, было особенно очевидным. Например, во время антимакедонского восстания 323 года до нашей эры в Афинах Аристотеля, как учителя покойного Александра, хотели казнить, несмотря на то, что философ открыл в городе учебное заведение. В наше время благодарность стареет так же быстро. Например, мэр Красноярска Владислав Логинов отнёсся к гражданам города с большим неуважением, хотя именно жители города позволяли ему держаться на этом посту.

«Ясность — главное достоинство речи»

До Аристотеля было много философов: Лин, Пифагор, Гераклит, Анаксагор, Сократ... Фото © «Шедеврум»

Это одна из самых известных фраз Аристотеля. Древнегреческий философ явно отдавал предпочтение истине и ясности, а не витиеватости слога. Он запомнился и потомкам как борец за правду. Именно Аристотель — автор выражения «Платон мне друг, но истина дороже». И действительно, речь появилась у людей как средство коммуникации. Она должна исполнять своё назначение: быть чёткой и понятной. Поэтому многие не любят канцелярит. Это речь, которая намеренно «запутывает» непосвящённого читателя.

«Познание начинается с удивления»

Но только у Аристотеля получилось стать главным философом Средних веков и Нового времени. Фото © «Шедеврум»

Аристотель — человек, который придумал логику и разработал теорию мышления. Неудивительно, что именно он стал автором самой точной цитаты о познании. Это чистая правда: во-первых, чтобы узнать что-то новое, нужно увидеть что-то новое. А когда мы это видим, то испытываем удивление. Оно вселяет в нас любопытство и желание изучить что-то подробнее. Правда, в наше время этими свойствами познания часто злоупотребляют в таких сферах, как маркетинг или ИИ.

«Корень учения горек, а плоды его сладки»

Влияние Аристотеля на европейскую мысль стало снижаться только в эпоху Просвещения. У нас тогда правила Екатерина Великая. Фото © «Шедеврум»

Аристотелевский вариант русского выражения «Тяжело в учении — легко в бою». Правда, цитата древнегреческого философа появилась гораздо раньше. Аристотель не понаслышке знал, как тяжело может даваться учёба. В Академии Платона он изучал философию, математику, риторику, биологию, поэтику, музыку и многие другие науки и искусства. Зато потом со всем своим багажом знаний смог добавить в этот славный список ещё одну дисциплину — логику. Так и сейчас: учиться чему-то новому всегда трудно, зато удовольствие от нового навыка ни с чем не сравнится.

«Дружба — это одна душа, живущая в двух телах»

Аристотель был главным философом для мыслящей Европы 1300 лет. Фото © «Шедеврум»

Даже не родство душ, просто одна душа. Аристотель как никогда точно подметил, что настоящая дружба — это не просто знакомство. Она требует душевного единения, согласия с духовными ценностями друг друга и большой платонической любви. Именно такой дружбы требовал от Вселенной Аристотель и находил её в лице Платона, Гермия и других коллег по Академии. И сейчас тоже настоящая дружба получается только у тех, кто смотрит в одну и ту же сторону.

«Лучше в совершенстве выполнить небольшую часть дела, чем сделать плохо в десять раз более»

Даже Платон не приобрёл такой популярности. Аристотель превзошёл своего учителя. Фото © «Шедеврум»

Соотношение количества и качества имело значение для Аристотеля. И тут он был верным сторонником качества. По мнению античного философа, лучше сделать очень хорошо, но мало. А сделать много, но плохо — это недостойное эллина поведение, настоящий позор. Так что Аристотель отдавал предпочтение хорошо проделанной работе уже тогда, до рождения Иисуса Христа. Сейчас, в эру высоких технологий, когда так важны точные расчёты, эта цитата особенно актуальна.

«Опьянение — добровольное сумасшествие»

А ещё Аристотель считал, что истина важнее друзей. Но был уверен, что жить без друзей невозможно. Фото © «Шедеврум»

О своём нетерпимом отношении к алкоголю и запрещённым веществам Аристотель говорил открыто, честно и прямо в лицо. Он считал, что человек, который испытывает опьянение, подвергает себя добровольному сумасшествию. Да, древние греки часто пили вино. Но настоящий благородный эллин размешивал этот напиток с водой, чтобы не ощутить собственно опьянения. Культурный досуг греков и македонцев противостоял диким пьяным пляскам варваров. Сейчас и эта цитата актуальна: мы то и дело видим в новостях, как люди совершают совершенно необъяснимые поступки под действием алкоголя. Например, в Башкортостане или в Петербурге.

«Не любит тот, кто не любит всегда»

Аристотель придумал формальную логику и этим предвосхитил технологический прорыв. Фото © «Шедеврум»

Эта цитата Аристотеля — о последовательности. Если вам что-то не нравится, но спустя время уже нравится, она не про вас. В глазах древнегреческого философа настоящая любовь, как и настоящая нелюбовь, статична. Вы не можете менять плюс на минус, 0 на 1. Если вы что-то не любите, вы должны не любить это всегда. Особенно это актуально в наш век Интернета и быстрой информации. Сейчас люди отличаются особенной степенью непоследовательности. Но, с другой стороны, другие люди изо всех сил стараются, чтобы людям что-то понравилось, даже если оно им не нравится. Аристотель не смог бы жить в наше время.

«Страх — это боль, возникающая в ожидании зла»

Гордость платоновской Академии, Аристотель первым вступил в спор с собственным учителем. Фото © «Шедеврум»

Аристотель изучал риторику, математику и политику, но не психологию. Тем не менее его перу принадлежит одно из самых точных описаний одной эмоции. Страх — это гнетущее, болезненное предчувствие того, что сейчас вы понесёте какой-то ущерб. Аристотель впервые назвал это чувство болью, тем самым открыв дорогу изучению психологии как способа облегчить эту душевную боль. Сейчас люди испытывают много страхов, поэтому цитата останется актуальной ещё довольно долго.