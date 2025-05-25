Пьяный экстремал прокатился на крыше иномарки в центре Петербурга
В Петербурге привлекли к ответственности экстремала, проехавшегося на крыше авто
Два молодых петербуржца влипли в неприятности после того, как устроили опасное шоу на Невском проспекте. 23-летний парень, изрядно выпив, решил прокатиться на крыше «тойоты», за рулём которой сидел его 22-летний приятель. Полиция быстро пресекла эту выходку, и теперь обоим придётся отвечать перед законом: водителя оштрафуют за неправильную перевозку людей, а экстремала — за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В Петербурге экстремал разъезжал на крыше автомобиля. Видео © VK/ ГУ МВД России по г. СПб и ЛО
«Установлено, что за рулём иномарки находился 23-летний житель Токсово Всеволожского района Ленобласти, а трюк на крыше движущегося авто выполнял его 22-летний приятель, который в тот вечер был нетрезв и жаждал приключений», — указали в пресс-службе.
Помимо этого, выяснилось, что идентификационные номера на автомобиле были подделаны. В связи с этим возбуждено уголовное дело, а транспортное средство конфисковано и отправлено на специализированную стоянку.
Ранее на Кубани полиции пришлось устроить погоню за девятилетним ребёнком, который разъезжал по дорогам за рулём «шестёрки». Как выяснилось, машину родителей он взял самовольно. Теперь этим делом займутся соответствующие органы: в отношении ребёнка и его законных представителей будут приняты меры.
Обложка © VK/ ГУ МВД России по г. СПб и ЛО