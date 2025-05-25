Пьяный экстремал прокатился на крыше иномарки в центре Петербурга

Два молодых петербуржца влипли в неприятности после того, как устроили опасное шоу на Невском проспекте. 23-летний парень, изрядно выпив, решил прокатиться на крыше «тойоты», за рулём которой сидел его 22-летний приятель. Полиция быстро пресекла эту выходку, и теперь обоим придётся отвечать перед законом: водителя оштрафуют за неправильную перевозку людей, а экстремала — за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В Петербурге экстремал разъезжал на крыше автомобиля. Видео © VK/ ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

«Установлено, что за рулём иномарки находился 23-летний житель Токсово Всеволожского района Ленобласти, а трюк на крыше движущегося авто выполнял его 22-летний приятель, который в тот вечер был нетрезв и жаждал приключений», — указали в пресс-службе.

Помимо этого, выяснилось, что идентификационные номера на автомобиле были подделаны. В связи с этим возбуждено уголовное дело, а транспортное средство конфисковано и отправлено на специализированную стоянку.