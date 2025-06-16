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16 июня, 01:07

Пьяный водитель на ЗИЛе влетел в больницу в Башкирии и уполз с места ДТП

Пьяный водитель на ЗИЛе влетел в больницу. Обложка © Telegram / Владимир Севастьянов

Пьяный водитель на ЗИЛе влетел в больницу. Обложка © Telegram / Владимир Севастьянов

В Башкирии водитель ЗИЛа влетел в здание сельской амбулатории. Он был в нетрезвом состоянии. После удара мужчина выпал из кабины и скрылся. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник ГИБДД по республике Владимир Севастьянов.

На видео грузовик хаотично мчится к зданию с табличкой «Взрослая амбулатория» и влетает в стену на полном ходу. Перед этим дверь автомобиля открылась, когда машина подпрыгнула на кочке, и водитель выкатился на землю.

Пьяный водитель ЗИЛА влетел в здание больницы. Видео © Telegram / Владимир Севастьянов

По информации полиции, всё случилось 12 июня днём в селе Ургаза, где 68-летний местный житель не справился с управлением.

«Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции быстро нашли владельца машины. Он не пострадал»,сообщил Севастьянов.

На мужчину составили административный протокол за оставление места ДТП и за управление транспортом без полиса ОСАГО.

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Лия Мурадьян
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