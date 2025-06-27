Если ваш ребёнок делает это — он уже сломлен культом успеха и может никогда не стать счастливым

В Instagram все улыбаются, в TikTok — покупают машины в 18, а в YouTube — рассказывают, как заработать первый миллион, не вставая с дивана. Но за глянцевыми историями успеха скрывается массовое выгорание, тревожность и апатия молодых людей, которые не видят своей реальной жизни в этом марафоне достижений. Life.ru поговорил с профессиональным психологом, чтобы понять, почему культ успеха стал таким разрушительным и как уберечь от него целое поколение.

Когда «быть успешным» — это давление, а не цель

Почему современная молодёжь страдает от давления успеха. Фото © «Шедеврум»

Современные подростки растут в эпоху гипермотивации: каждый второй инфлюэнсер рассказывает, как важно быть продуктивным, не терять времени и строить карьеру с 15 лет. Но если одни загораются от таких историй, то другие — выгорают ещё до начала пути. Психолог Надежда Резенова уверена: культ успеха стал новой формой давления, под которым молодёжь теряет опору в себе и перестаёт понимать, чего она хочет на самом деле.

Когда вокруг все кричат про «успешный успех», мы получаем завышенные ожидания у молодёжи. Это вызывает разочарование, упадок и даже может приводить к тревожным расстройствам. Надежда Резенова Психолог

В мире, где успех измеряется числом подписчиков, количеством купленных вещей и громкими достижениями до 25 лет, молодому человеку очень сложно оставаться в контакте с реальностью. Особенно если он растёт в обычной семье — без стартового капитала, знакомств и бизнес-навыков.

Интернет показывает вершину, но не путь

Как социальные сети формируют нездоровое отношение к успеху у подростков. Фото © «Шедеврум»

Кажется, что все уже чего-то добились — только ты отстал. Успешные сверстники, блогеры, предприниматели-подростки — их истории заполняют ленты социальных сетей и создают иллюзию нормы. Молодёжь начинает сравнивать себя с чужими результатами, не видя за ними труда, времени и зачастую — банального везения. «В Интернете все подростки и вообще вся молодёжь уже миллионеры, а в реальности — нет», — говорит Надежда Резенова.

Когда нет почвы под ногами

Психика подростка особенно уязвима: самооценка ещё формируется, гормональный фон нестабилен, а взрослая жизнь пугает своей неопределённостью. В это время особенно важно, чтобы рядом были поддерживающие взрослые. Но часто родители, сами втянутые в гонку за успехом, либо завышают планку, либо подменяют её обеспечением комфорта. «Сейчас мы наблюдаем такую тенденцию: родители заранее удовлетворяют все потребности детей — и те перестают чего-то хотеть сами. Они не учатся ставить перед собой цели, не хотят учиться или работать — им кажется, что всё им уже должны дать», — отмечает психолог. Как итог — подростки теряют мотивацию, не видят смысла в усилиях и даже перестают мечтать. В их речи появляются усталость, равнодушие, цинизм.

Почему молодёжь выгорает от постоянного стремления к успеху. Фото © «Шедеврум»

Бывали случаи в моей практике: молодые люди говорили мне, что ничего не хотят достигать — лишь бы платили какую-то зарплату. Им было бы достаточно просто плыть по течению — без амбиций или целей. Некоторые уже устали хотеть вообще чего-либо — у них нет базы поддержки в семье для достижения целей. Надежда Резенова Психолог

Последствия: тревожность, выгорание, апатия

Под давлением успеха человек начинает видеть себя через призму «я недостаточно хорош». Когда цели навязаны извне, они не питают, а истощают. И если долго жить в таком режиме, то это приводит к глубоким внутренним кризисам. «Если такие состояния затягиваются, это может привести к серьёзным заболеваниям», — предупреждает психолог.

Влияние культа достижений на формирование личности подростков. Фото © «Шедеврум»