Если ваш ребёнок делает это — он уже сломлен культом успеха и может никогда не стать счастливым
Психологи раскрывают секрет, почему стремление к «успешному успеху» стало ловушкой для подростков и молодёжи. Чем это может обернуться — в материале Life.
Как культ успеха влияет на психику подростков и молодёжи. Обложка © «Шедеврум»
В Instagram все улыбаются, в TikTok — покупают машины в 18, а в YouTube — рассказывают, как заработать первый миллион, не вставая с дивана. Но за глянцевыми историями успеха скрывается массовое выгорание, тревожность и апатия молодых людей, которые не видят своей реальной жизни в этом марафоне достижений. Life.ru поговорил с профессиональным психологом, чтобы понять, почему культ успеха стал таким разрушительным и как уберечь от него целое поколение.
Когда «быть успешным» — это давление, а не цель
Почему современная молодёжь страдает от давления успеха. Фото © «Шедеврум»
Современные подростки растут в эпоху гипермотивации: каждый второй инфлюэнсер рассказывает, как важно быть продуктивным, не терять времени и строить карьеру с 15 лет. Но если одни загораются от таких историй, то другие — выгорают ещё до начала пути. Психолог Надежда Резенова уверена: культ успеха стал новой формой давления, под которым молодёжь теряет опору в себе и перестаёт понимать, чего она хочет на самом деле.
Когда вокруг все кричат про «успешный успех», мы получаем завышенные ожидания у молодёжи. Это вызывает разочарование, упадок и даже может приводить к тревожным расстройствам.
В мире, где успех измеряется числом подписчиков, количеством купленных вещей и громкими достижениями до 25 лет, молодому человеку очень сложно оставаться в контакте с реальностью. Особенно если он растёт в обычной семье — без стартового капитала, знакомств и бизнес-навыков.
Интернет показывает вершину, но не путь
Как социальные сети формируют нездоровое отношение к успеху у подростков. Фото © «Шедеврум»
Кажется, что все уже чего-то добились — только ты отстал. Успешные сверстники, блогеры, предприниматели-подростки — их истории заполняют ленты социальных сетей и создают иллюзию нормы. Молодёжь начинает сравнивать себя с чужими результатами, не видя за ними труда, времени и зачастую — банального везения. «В Интернете все подростки и вообще вся молодёжь уже миллионеры, а в реальности — нет», — говорит Надежда Резенова.
Когда нет почвы под ногами
Психика подростка особенно уязвима: самооценка ещё формируется, гормональный фон нестабилен, а взрослая жизнь пугает своей неопределённостью. В это время особенно важно, чтобы рядом были поддерживающие взрослые. Но часто родители, сами втянутые в гонку за успехом, либо завышают планку, либо подменяют её обеспечением комфорта. «Сейчас мы наблюдаем такую тенденцию: родители заранее удовлетворяют все потребности детей — и те перестают чего-то хотеть сами. Они не учатся ставить перед собой цели, не хотят учиться или работать — им кажется, что всё им уже должны дать», — отмечает психолог. Как итог — подростки теряют мотивацию, не видят смысла в усилиях и даже перестают мечтать. В их речи появляются усталость, равнодушие, цинизм.
Почему молодёжь выгорает от постоянного стремления к успеху. Фото © «Шедеврум»
Бывали случаи в моей практике: молодые люди говорили мне, что ничего не хотят достигать — лишь бы платили какую-то зарплату. Им было бы достаточно просто плыть по течению — без амбиций или целей. Некоторые уже устали хотеть вообще чего-либо — у них нет базы поддержки в семье для достижения целей.
Последствия: тревожность, выгорание, апатия
Под давлением успеха человек начинает видеть себя через призму «я недостаточно хорош». Когда цели навязаны извне, они не питают, а истощают. И если долго жить в таком режиме, то это приводит к глубоким внутренним кризисам. «Если такие состояния затягиваются, это может привести к серьёзным заболеваниям», — предупреждает психолог.
Влияние культа достижений на формирование личности подростков. Фото © «Шедеврум»
Общество, заражённое идеей мгновенного успеха, рискует потерять целое поколение — тех, кто устал хотеть и боится не оправдать ожиданий. Сегодня особенно важно вернуть в моду честность, постепенность и человеческие масштабы. Молодым людям не нужно ещё больше мотивационных спичей и списков дел на год вперёд. Им нужно чувствовать: их принимают такими, какие они есть, — без миллиона на счёте, без идеального тела, без карьерных подвигов. А ранее Life.ru определил 6 фраз, которые произносят только психически нездоровые люди.
- Тест: «Куй железо не отходя от кассы» — угадаете, из каких фильмов СССР эти 7 цитат про деньги?
сегодня в 11:00
- «На пенсию в 30»: Почему молодые россияне массово выбывают из карьерной гонки и выбирают жить в кайф
сегодня в 07:13
- Адское пекло, муссоны и медузы: 10 популярных курортов, которые летом превращаются в кошмар
сегодня в 05:01