Халдейская нумерология: Почему для неё важны не только цифры, но и буквы

Многие помнят слово «халдей» только как подчёркнуто жаргонное и часто пренебрежительное название для официанта. На самом деле так назывался древний семитский народ, который обитал на юге Месопотамии. Сейчас это территория Ирака. Но тогда это было поле боя. Родственники современных евреев были, как и сами иудеи в те времена, довольно воинственным народом. Халдеи существовали за тысячу лет до Иисуса Христа, жили бок о бок с ассирийцами и воевали с соседями за Вавилон. Со временем в этом древнем государстве даже образовалась халдейская династия. И всё это время выдающиеся халдейские философы и мистики разрабатывали собственную систему в нумерологии.

Главные отличия халдейской нумерологии — почему же так важны буквы?

Нумерологию в том виде, в котором её знаем мы, придумал Пифагор и его ученики. Но халдеи были гораздо раньше. Фото © «Шедеврум»

Халдейская нумерология возникла за тысячу лет до Иисуса Христа в соседнем с его родиной царстве. Но популярной среди людей стала другая нумерологическая система — пифагорейская. Она названа в честь древнегреческого математика Пифагора. Он додумался о нумерологии через 500 лет после халдеев — большой срок! Но именно халдейская система считается более сложной и более точной.

Халдеи, подобно другим древним народам Месопотамии, использовали буквы своего алфавита в качестве цифр. Эта система сохранилась до сих пор — в современном иврите. Поэтому главной точкой отсчёта для этого древнего народа становилось имя. Каждая буква в имени соответствовала числу — и так халдеи высчитывали свои судьбы. Более того — в халдейской системе существуют только цифры с 1 до 8. Цифра 9 для этого народа считалась священной, поэтому в обрядах её не использовали.

Зато все цифры от 1 до 8 соответствовали халдейско-вавилонским богам. Единица — это Ану, верховный бог пантеона. Двойка — число Син, богини Луны. Число «три» принадлежало Эа, богу мудрости. Четвёрка — это число бога солнца Шамаша. Богиня любви и войны Иштар покровительствовала числу «пять». Бог бурь и штормов Адад заведовал шестёркой. Семь принадлежало Нергалу, богу царства мёртвых. А восемь ассоциировалось с Мардуком, богом справедливости.

Схема соответствия букв числам в халдейской нумерологии

Халдейские интеллектуалы распределяли буквы по числам с 1 до 8 на основе их энергий и звучания. Фото © «Шедеврум»

Стоит отметить, что Халдеи — одни из первых в мире людей, у которых появилась письменность. В их системе каждая буква соответствует строго числу от 1 до 8. Цифра 9 выносится за скобки — это священное число. А вот среди диапазона от 1 до 8 буквы распределяются согласно звучанию и вибрациям. Объясним на примере латиницы: Халдейскому числу 1 соответствуют буквы A, I, J, Q, Y. Числу 2 — B, K, R. Числу 3 — C, G, L, S. Числу 4 — D, M, T. Числу 5 — E, H, N, X. Числу 6 — U, V, W. Числу 7 — O, Z. Числу 8 — F, P.

Число имени в халдейской нумерологии

Число имени — это главное число в халдейской нумерологии. Оно определяет ваш характер. Фото © Freepik

По схеме, указанной в прошлом абзаце, мы можем определить характер человека по его имени. Проверим её работу на примере имени Зоя. На латинице оно будет начертано как Zoya. Итак, Z и O — это число 7. Удивительное имя, поскольку и Y, и A — это число 1. Получается, в числовом варианте наша Зоя — это 7711. Все эти числа должны быть сложены: 7 + 7 + 1 + 1 = 16. Потом мы должны сложить 1 и 6, в итоге получается 7. Стоит отметить, что 7 — это невероятно важное для халдейской культуры число. Этот древний народ верил, что на небе 7 планет, поэтому число считалось небесным. Именно благодаря Нововавилонскому царству, которым руководила династия халдеев, в мире появилась семидневная неделя. Число считалось благословенным богами, а ещё в семитских языках слово «семь» переводилось как «клятва». Получается, имя Зоя ассоциируется по халдейской нумерологии с надёжностью и верностью.

Число судьбы в халдейской нумерологии

Числом судьбы называется такое, которое получается при сложении всех чисел в дате рождения. Фото © Freepik

Для халдейской нумерологии сумма всех чисел в дате рождения — это число судьбы. Допустим, наша Зоя родилась второго декабря 2001 года. 2 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1 = 8. Восьмёрка будет её числом судьбы, которое описывает ключевые жизненные повороты и важные уроки. В халдейско-вавилонском мире восемь было числом Мардука, бога справедливости. Можно считать восьмёрку числом процветания, духовного роста, а также стремления к гармонии.

Число психики в халдейской нумерологии

Халдейская нумерология могла рассчитать число психики. Фото © «Шедеврум»

В халдейской системе числом психики называли число, которое соответствовало первой букве имени. Оно отражало то, как человек воспринимает мир и как мир воспринимает человека. Так, у нашей Зои первая буква имени — это З, или Z. И у нас снова получается 7, как и в тот раз, когда мы рассчитывали число характера. Зоя — это и правда волшебное имя. Семёрка означает, что Зое покровительствует бог подземного мира Нергал. Вместе с ответственностью и умением держать клятвы, что тоже ассоциируется с числом 7, получается интересная картина. Скорее всего, Зою считают надёжным человеком, но мир она воспринимает сквозь тёмную, депрессивную сторону своей личности.