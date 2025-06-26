Как отличать укусы разных насекомых, какие самые опасные и как спастись в сезон охоты на людей Укусы насекомых — спутники тёплого времени года. Некоторые из них просто неприятные, некоторые — очень опасны. Признаки укусов насекомых, первая помощь и меры предосторожности, а также советы и рекомендации по обработке укуса — в материале Life.ru. 26 июня, 15:45 Укусы насекомых — первая помощь, признаки, симптомы и меры предосторожности. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, Yevhen Prozhyrko, © «Шедеврум»

Укусы насекомых, к сожалению, частые спутники лета. Зимой эти существа впадают в спячку, прячутся в земле, в коре деревьев, листве, подвалах и других укромных местах. Они могут быть как взрослыми, так и личинкам, когда впадают в анабиоз. В тёплое время года вся эта ерунда оживает и выползает на поверхность, расправляя свои крылышки. Многие из них безобидны, но те, кто может впиться в человека жвалами, — опасные насекомые. От них можно подцепить заразу, а иногда и умереть. Поэтому нужно знать виды укусов, симптомы и методы оказания первой помощи. Мы попробуем рассказать в материале всё, что нужно знать по теме.

Виды укусов насекомых

Укусы насекомых: виды. Да, смотреть на такое неприятно, но необходимо. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OMfotovideocontent

Видов укусов насекомых примерно столько же, сколько самих насекомых. Они могут выглядеть по-разному, но если начинают приобретать странные черты — расползаться по коже вокруг места укуса, образовывать красные колечки, — то дело плохо. Такое поведение нарыва является симптомом неприятных инвалидизирующих заболеваний. А если вы аллергик — сразу после укуса бегите за супрастином, лоратадином и в принципе любым антигистаминным средством. Это может спасти вам жизнь.

Опасных насекомых много. Самыми «трендовыми» вот уже которое лето являются клещи. Но предельно внимательно стоит отнестись и ко всевозможным летающим божьим тварям чёрно-жёлтого окраса — среди них могут встречаться оводы. Поверьте, это не та «скотинка», которую вы бы хотели видеть на расстоянии ближе 500 метров от себя. Итак, расскажем о видах укусов насекомых и о том, какую опасность они представляют.

Пчела и оса — укусы насекомых

Пчела и оса — такие разные, но всё-таки похожи. Пчёлы занимаются полезным делом, а осы просто кусаются. Фото © Gettyimages / Penpak Ngamsathain

Укус пчелы характеризуется круглым уплотнением на коже, а вокруг него — покраснение, степень которого зависит от количества яда. Всё это чешется, а красная часть вокруг центра укуса со временем уплотняется. Характерная особенность — пчелиное жало устроено наподобие гарпуна, поэтому оно остаётся в человеческой коже и сидит там, напоминая занозу. Для самого насекомого этот акт самообороны оказывается первым и последним — они не могут жить без жала и вскоре умирают. Пчёлы никогда не нападают первыми.

Укус осы, в отличие от пчелиного, происходит несколько раз. Эти полосатые воительницы теряют жало не сразу. Осиный укус — это шишка на коже с белой или красной точкой по центру. Вокруг наблюдается набухание и покраснение кожи. Отёк достигает максимума в два сантиметра и спадает в течение трёх часов. Но если у вас появились волдыри или распухла большая площадь кожи — бегите к врачу или за анигистаминными. Чрезмерная реакция на укус осы характерна для аллергиков.

Клещ — укус насекомого

Укус клеща — страшный сон любого горожанина. Особенно осторожно отнеситесь к нему, если вы в Приморье, Томске, в Бурятии или в Калининградской области. Фото © Gettyimages / Stocktrek Images

Клещи пьют человеческую кровь, раздуваются от неё как шарики, а потом оказывается, что у несчастного энцефалит или боррелиоз. К укусам иксодовых стоит отнестись особенно осторожно. Энцефалитный клещ водится почти по всей России. Выглядит его укус как небольшое красное пятно или просто припухлось. В центре — чёрная точка, место, где побывал ротовой аппарат, похожий на сверло. Если через пару дней всё раздулось, а вокруг укуса появляются красные колечки — это был боррелиозный клещ. В случае энцефалитного клеща симптомы будут гораздо жёстче. Мы расскажем об этом далее.

Мошка — укус насекомого

Укус мошки страшен потому, что мошка никогда не прилетает одна, только большой командой. Фото © Gettyimages / filistimlyanin

Кошмар любого сибиряка, мошка, мучает людей и животных в тайге и тундре. Местные называют её самым страшным зверем — эти насекомые любят летать в огромных «косяках» и облеплять всё, что видят своими фасеточными глазами. Выглядит её укус классически: красная ранка в центре, небольшой волдырь вокруг этой ранки, пятнистое покраснение вокруг. Если укус на теле всего один — нестрашно. Но мошка не приходит одна. Обычно укусов от них множество.

Комар — укус насекомого

Комары-мужчины не кусаются никогда. Они пьют сок на болотах. Самки комара — вот кто несёт ответственность за распитие человеческой крови в общественных местах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / dimid_86

Укус комара — это полусантиметровый волдырь на коже, вокруг которого образуется покраснение. Иногда в том месте, где комар проткнул кожу хоботком, видно уплотнение с точкой по центру. Эта штука называется «папула». Если расчёсывать место укуса комара — оно будет ещё больше чесаться и краснеть потому, что от ваших действий слюна вредителя всё больше распространяется по телу. Кстати, кусаются не комары, а комарихи. Им нужен белок для кормления потомства.

Овод — укус насекомого

Звёздочка вечера — бычий овод. От чистого сердца желаем вам никогда с ним не встречаться. Фото © kenellya

Укус овода — это не укус, а катастрофа. На самом деле оводы не кусаются. Когда из личинки вылупляется взрослое насекомое (имаго), оно просто лишается ротового аппарата. Взрослые оводы не едят. Они нужны только для размножения. И даже размножиться эти паразиты не могут самостоятельно. Итак, «укус» овода представляет собой большое болезненное уплотнение и покраснение с треугольной раной по центру. Эту рану наносит самка: она так откладывает яйца. Внутри организма эти яйца становятся личинками и начинают проедать себе путь наружу. Они движутся по направлению к голове через подкожные ходы. Если укус запустить, эти личинки могут убить своего носителя.

Слепень — укус насекомого

По сравнению с оводом слепень — простой большой и безобидный добряк. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yevhen Prozhyrko

Укус слепня — это большое и красное уплотнение на коже, тоже с точкой в центре. Оно болезненное — сильно жжётся. Для большинства людей это небольшая неприятность, от которой можно избавиться в домашних условиях. Но если укус слепня стал больше, приобрёл жёлтый или синий оттенок, то нужно обратиться к врачу. Это аллергическая реакция. Следующий этап — увеличенные лимфоузлы.

Шершень — укус насекомого

Шершень — тоже опасное насекомое, но оно хотя бы действует в привычных поведенческих рамках, в отличие от овода. Фото © Gettyimages / Inna Kozhina

Укус шершня похож на укус слепня, но ощущается гораздо ярче. Боль — просто пронзающая. На месте прокола кожи образуется классическое уплотнение с покраснением. Иногда шершни вызывают крапивницу. И они в принципе гораздо более аллергенны, чем осы: могут вызвать тошноту, рвоту, одышку, учащённое сердцебиение, головокружение, судороги и потерю сознания. Самое страшное — анафилактический шок и отёк Квинке. Держите при себе антигистаминные.

Сколопендра — укус насекомого

Некоторые люди держат у себя в жилище домашних сколопендр. Их смелости можно только позавидовать. Фото © Gettyimages / anankkml

Сколопендра не только больно кусается, но и наводит ужас самим своим видом. Мало кому понравится обнаружить это продолговатое нечто в своём ботинке. А ещё — у сколопендры очень сильный яд. Укус выглядит как небольшая ранка с покраснением и отёком в диапазоне 2–5 см. А потом у вас начинаются озноб и слабость, температура подскакивает до 39 градусов, а в самом месте укуса она ещё выше. Дети, старики и люди, ослабленные хроническими заболеваниями, под особой угрозой: сколопендра может вызывать своим ядом паралич. В случае аллергии происходит классика: отёк Квинке, крапивница.

Признаки укусов насекомых

А что делать, если вы рассеянный и вовремя не заметили, что в вас впился шершень? Есть определённые признаки укусов насекомых! Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Укус насекомого сложно не заметить. Но можно пропустить тот момент, когда беспозвоночное впилось в вас своими жвалами. Узнать о вероломном нападении слепня на ваш кожный покров можно уже постфактум. Поэтому так важно после отдыха на природе раздеваться и тщательно осматривать своё тело. Если слепень — это ещё по-божески, когда вы не аллергик, то присосавшегося клеща не заметить куда опаснее.

Симптомы болезней, которые передают насекомые при укусе

Симптомы болезней, которые вам могут передать насекомые после укуса, весьма разнообразны. Начнём по порядку. Пчёлы и осы обычно ничего не переносят. Клещи — другое дело. В случае энцефалита это будет температура 39 градусов, боль в голове, слабость, боли в мышцах и суставах. Потом — тошнота, рвота, светобоязнь, трудности с использованием шейных мышц. При самом плохом раскладе — паралич, судороги, различные нарушения сознания. А если клещ передал вам боррелиоз, то на теле вокруг укуса будет расползаться мигрирующее красное пятно. Потом будет лихорадка, слабость, боль в мышцах, суставах и голове. На финальных стадиях — неврологические нарушения (включая частичный паралич лица) и проблемы с сердцем.

От укуса мошки вы можете столкнуться с воспалением лимфоузлов, слабостью, температурой и болью в мышцах и суставах. Укус овода будет сильно зудеть, а в самом мерзком случае можно прямо на коже заметить контуры личинки этого мерзавца. Кроме того, оводы передают вам миазы — паразитарные заболевания. Если личинки овода добрались до мозга, можно ослепнуть или умереть.

Комар часто передаёт в России туляремию и лихорадку Западного Нила. Первое — жуткое заболевание, которое начинается с температуры 40 градусов, а потом вызывает бубоны на лимфоузлах, сильную боль везде, поражения глаз, пневмонию, ангину и многое другое. Лихорадка Западного Нила легче — у большинства она проходит бессимптомно, а если те появляются, то они похожи на грипп. Хотя бывают и осложнения. Симптомы укусов шершней и слепней — дрожь, частое сердцебиение, острая боль в месте укуса, сопровождающаяся зудом. А сколопендра одним своим ядом вызывает температуру, озноб и слабость.

Аллергическая реакция на укусы насекомых

Аллергию на укусы насекомых распознать несложно. Часто это ужасный зуд и боль в том месте, где вас «ранили». Обычно рядом с местом укуса появляется крапивница или отёк. Ваше тело может реагировать на гистамин и жёстче: сыпью, зудом по всему телу, тошнотой, головокружением, слабостью, затруднением дыхания и повышением температуры тела. Возможен отёк Квинке — это когда тело отекает в области лица и шеи: грозит потерей способности к дыханию. Анафилактический шок — самое тяжёлое состояние. Резко падает давление, человек теряет сознание, происходят судороги. Счёт идёт на минуты. В случае последних двух реакций без скорой справиться не получится — нужно адекватное лечение.

Первая помощь при укусах насекомых

Первая помощь при укусе насекомого — как подобрать грамотное лечение? Фото © Shutterstock / FOTODOM / DocPhotos

Первая помощь при укусе насекомого необходима независимо от того, наблюдаете вы тревожные симптомы или нет. Иногда адекватное лечение на самых ранних стадиях препятствует распространению слюны или яда и последствия укуса смягчаются. Первая помощь — это действительно вопрос жизни и смерти, особенно если потерпевший младше 18 или старше 55.

Рассказываем, что надо предпринимать при укусах насекомых: Вытащите жало (при наличии). Обработайте место укуса антисептиком. Если это сколопендра, промойте рану водой с мылом, а потом положите на неё холодный компресс. Если это клещ — не вынимайте его руками, лучше довезите до врача либо вытащите специальным клещедёром. Если клеща вырвет вашей кровью прямо вам в ранку, болезнь распространится быстрее. Намажьте место укуса заживляющей мазью. Если это овод — постарайтесь лишить место укуса доступа к кислороду, можно просто заклеить пластырями. Примите антигистаминные — это предотвратит неприятные симптомы, если вы аллергик. При ухудшении состояния обратитесь к врачу — он может назначить антибиотики и прописать подходящий курс лечения.

Меры предосторожности от укусов насекомых

Меры предосторожности от укусов насекомых — одежда, поведение, ароматы, специальные отпугивающие средства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Syda Productions

Теперь, когда вы в курсе, какую первую помощь нужно оказать при укусе разных насекомых, можно поговорить о мерах предосторожности. Перечислим самые надёжные и важные из них. Предупреждён — значит вооружён. Москитные сетки на окнах . Так «братья наши меньшие» не проникнут к вам в дом.

. Так «братья наши меньшие» не проникнут к вам в дом. Репелленты . Антиклещевой состав, которым нужно пропитывать одежду, спрей против комаров и шершней и так далее.

. Антиклещевой состав, которым нужно пропитывать одежду, спрей против комаров и шершней и так далее. Закрытая одежда , заточенная под повадки конкретного насекомого. В случае клещей это панама, кофта, заправленная в штаны, которые заправлены в носки.

, заточенная под повадки конкретного насекомого. В случае клещей это панама, кофта, заправленная в штаны, которые заправлены в носки. Никаких ярких цветов ! Пчёлы и осы «ведутся» на цветные футболки, думая, что вы цветок. Овод считает, что вы в своей красной олимпийке выглядите как раненый бык — идеальный «инкубатор». Чёрный, серый, коричневый, бежевый — эти цвета не вызывают у насекомых интереса. Вы станете для них невидимкой.

! Пчёлы и осы «ведутся» на цветные футболки, думая, что вы цветок. Овод считает, что вы в своей красной олимпийке выглядите как раненый бык — идеальный «инкубатор». Чёрный, серый, коричневый, бежевый — эти цвета не вызывают у насекомых интереса. Вы станете для них невидимкой. Спокойствие, только спокойствие . Если рядом с вами летучее насекомое, постарайтесь не делать резких движений.

. Если рядом с вами летучее насекомое, постарайтесь не делать резких движений. Прививки. От клещевого энцефалита можно привиться ещё до того, как клещи проснутся. От многих других серьёзных «насекомых» заболеваний — тоже.

Сейчас на планете Земля восемь миллиардов людей. Насекомых — около десяти квинтиллионов. А один квинтиллион содержит один миллион миллиардов. В своей песне This is a Man's World Джеймс Браун был неправ. Мир не принадлежит мужчинам. Он давно и безнадёжно захвачен насекомыми, у которых даже нет позвоночника. Вместо костей — хитиновый панцирь. И сейчас мы подарили вам отличное пособие по защите от этих многочисленных, но не самых приятных соседей. Пожалуйста, почитайте материал Life.ru о том, что делать, если распух укус комара.

Авторы Любовь Свободная