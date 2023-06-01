Врач рассказала, в каком случае после укуса насекомого нужно срочно бежать в больницу

Летом в Москве и области активизируются летающие и жалящие насекомые. Одними из самых опасных являются оводы и слепни, которых легко спутать, однако есть различия — первые не пьют кровь. Всё же и те, и другие больно кусаются и переносят листериоз, туляремию и брюшной тиф. Об этом заявила врач-дерматовенеролог лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.

Как правило, место после укуса овода или слепня краснеет, отекает и болит. Рану надо обработать антисептическим раствором — это поможет избежать заражения. А для снятия отёка нужно приложить лёд, зуд облегчат охлаждающие гидрогели на основе ментола и алоэ вера.

"Есть риск и того, что насекомое отложило в рану опасные личинки или заразило человека бактериями, но он невелик. Однако если через пару дней место укуса начинает гноиться, а отёк не спадает или усиливается, нужно как можно скорее обратиться к врачу", — отметила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

В летний период опасны и осы, которые могут жалить несколько раз, впрыскивая яд в кожу. Как правило, их привлекает запах пищи. Чтобы вывести яд, не надо отсасывать его из раны — лучше пить больше тёплой воды или чая. Если в коже осталось жало, нужно срочно его убрать. Говоря о шершнях, Филёва подчеркнула, что их укус может привести к тяжёлой аллергической реакции.

"Примерно у двух процентов людей такой укус может стать причиной анафилактического шока. Первая помощь при укусе выглядит так: ранку нужно промыть тёплой водой с мылом или обработать антисептиком, наложить холодный компресс, чтобы снять отёк. Внутрь лучше принять антигистаминное и пить побольше жидкости", — заключила специалист.