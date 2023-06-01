Врач объяснил, почему комары любят беременных и полных

Комары часто кусают беременных и полных, и дело в их физиологии. Об этом рассказал дерматовенеролог лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

"В процессе дыхания человек вдыхает кислород, а выдыхает углекислый газ, который улавливают чувствительные обонятельные рецепторы насекомых. Чем больше углекислого газа выдыхает человек, тем активнее на него притягиваются комары. Именно поэтому насекомые обычно кусают взрослых, а не детей и предпочитают людей с лишним весом и беременных", — объяснил врач в беседе с "Газетой.ru".

Также комаров привлекает пот, а точнее, содержащиеся в нём аммиак и молочная кислота, поэтому часто эти насекомые выходят на охоту в жару или когда человек занимается спортом. В большинстве случаев их укус неопасен для здоровья, но у некоторых может появиться серьёзная аллергия. По словам Иванова, это зависит от индивидуальной реакции иммунитета. Дело в том, что во время укуса комар впрыскивает в рану слюну, в которой содержатся чужеродные для человека белки, не позволяющие крови сворачиваться. Как правило, из-за этого появляется зуд. Но чем чаще человек становится жертвой комаров, тем активнее может быть ответная реакция. Сильнее она проявляется у аллергиков.

К тому же некоторые комары могут распространять через укусы бактерии, вирусы или паразитов. Особенно укусы опасны для путешественников в странах с тропическим климатом, они могут заболеть лихорадкой Западного Нила, денге или малярией. При развитии аллергической реакции появляются сильный отёк и краснота, а если это сопровождается температурой до 38 градусов, болью на месте укуса или рвотой, то это синдром Скиттера. Редко может развиться жизнеугрожающая анафилаксия. При таком состоянии человеку трудно дышать, появляется резкая слабость, бледность кожи и липкий пот. В этих случаях необходимо сразу же вызвать в скорую.

Обычно лечения укусы не требуют, но если зуд сильный или есть воспаление, то врач назначает антигистаминные препараты внутрь, а на место раны – топические глюкокортикостероиды. Главное — не расчёсывать её, иначе станет только хуже. Защититься от комаров помогут специальные репелленты. Средства наносятся на одежду и на открытые участки кожи, кроме лица, ладоней и открытых ран. Вечером нужно принять душ и постирать одежду, чтобы смыть остатки репеллента.