Фильм «Гадкая сестра» довёл зрителей до тошноты — почему боди-хоррор называют обратной стороной сказки Всё о фильме «Гадкая сестра» (The Ugly Stepsister), премьера которого в России состоялась 5 июня 2025 года. Дата выхода, актёры, трейлер и сюжет хоррора — в Life.ru. 25 июня, 16:00 «Гадкая сестра» 2025 онлайн — где посмотреть фильм ужасов. Обложка © Кадр из фильма «Гадкая сестра», режиссёр Эмили Блихфельдт / Kinopoisk

Новый хоррор с названием «Гадкая сестра» (The Ugly Stepsister) переворачивает историю Золушки с ног на голову, превращая знакомую сказку в жестокий боди-хоррор. Life.ru рассказывает всё о самом обсуждаемом фильме ужасов 2025 года.

«Гадкая сестра»: обзор фильма

«Гадкая сестра» — о чём новый хоррор про Золушку. Фото © Кадр из фильма «Гадкая сестра», режиссёр Эмили Блихфельдт / Kinopoisk

Новая картина «Гадкая сестра» — это не просто очередной хоррор, а смелая переработка классической сказки о Золушке. Режиссёр Эмили Блихфельдт создала проект, который заставляет зрителей по-новому взглянуть на знакомую историю. Вместо милой девушки в центре внимания оказывается её некрасивая сводная сестра, готовая на любые жертвы ради любви принца. Международное производство объединило киностудии Норвегии, Польши, Швеции и Дании, создав уникальный «сказочный» ужастик с элементами чёрной комедии.

«Гадкая сестра» 2025: дата выхода

Российские зрители долго ждали, когда же выйдет новый хоррор в отечественном прокате. Мировая премьера фильма «Гадкая сестра» состоялась 23 января 2025 года на престижном фестивале «Сандэнс», где фильм открывал полуночную секцию. Затем картина была показана на Берлинском кинофестивале 16 февраля 2025 года.

Многих поклонников жанра волновал вопрос о дате российской премьеры. Отечественные кинотеатры показали хоррор «Гадкая сестра» 5 июня 2025 года благодаря дистрибьютору «Иноекино». В США новый фильм выпустила компания IFC Films 18 апреля 2025 года. Европейские зрители увидят картину в разные даты: Швеция — 13 июня, Франция — 2 июля 2025 года. Стриминговая версия станет доступна для просмотра онлайн 30 июня 2025 года на сервисе Shudder, который приобрёл права на показ в Северной Америке и Европе.

Трейлер фильма «Гадкая сестра» 2025

«Гадкая сестра», фильм 2025, — дата выхода и трейлер боди-хоррора.

Официальный трейлер картины «Гадкая сестра» произвёл настоящий фурор среди любителей ужасов. Промовидео демонстрирует жуткое сочетание роскошных бальных сцен и шокирующих кадров телесных мучений. Полутораминутный ролик мастерски передаёт атмосферу проекта — здесь красота становится проклятием, а бал превращается в аукцион совершенства.

Российский дублированный трейлер фильма «Гадкая сестра» 2025 появился в Сети за месяц до премьеры и сразу обозначил жанровую принадлежность картины. Зрители увидели мрачную сказку, наполненную гротеском и телесным ужасом. Многие отмечают, что ролик заинтриговал своей атмосферой кровавой сказки и заставил ждать полнометражную версию с нетерпением.

Сюжет боди-хоррора «Гадкая сестра»

«Гадкая сестра», сюжет, — о чём новый хоррор про Золушку. Фото © Кадр из фильма «Гадкая сестра», режиссёр Эмили Блихфельдт / Kinopoisk

История фильма «Гадкая сестра» 2025 года развивает знакомую сказку, но с упором на фигуру некрасивой сводной сестры и её одержимость внешностью. Действие разворачивается в условном сказочном королевстве, где молодая Эльвира становится старшей дочерью после того, как её мать выходит замуж за богатого дворянина. Когда отчим внезапно умирает, выясняется, что никакого богатства не было. Теперь мачеха одержима идеей выдать Эльвиру замуж за принца, чтобы поправить положение семьи. В королевстве объявлен бал, на котором принц выберет себе невесту.

Понимая, что неказистая Эльвира не имеет шансов перед красотой сводной сестры Агнес, мать решается превратить «гадкую» дочь в красавицу любой ценой. Начинается жуткая подготовка к балу — девушку морят голодом, заставляя проглотить живого паразита для быстрого похудения. Ей делают примитивные пластические операции без наркоза, ломают и заново выпрямляют нос, сшивают веки для кукольного разреза глаз.

Кульминация истории разыгрывается на балу, где соперничество сестёр достигает пика. Следуя мрачным мотивам сказки братьев Гримм, отчаявшаяся Эльвира решается на самое ужасное — отрубает себе части стоп, чтобы нога влезла в хрустальную туфельку. Финал окрашен кровью и безумием, но создатели преподносят и луч света — героиня осознаёт ценность собственной свободы.

«Гадкая сестра» 2025: актёры и персонажи

Фильм «Гадкая сестра» — актёры, сюжет и отзывы о новом хорроре. Фото © Кадр из фильма «Гадкая сестра», режиссёр Эмили Блихфельдт / Kinopoisk

В касте картины «Гадкая сестра» собрались талантливые исполнители из разных стран. Главную роль Эльвиры блестяще исполнила молодая норвежская актриса Лиа Матильда Скор Мюрен. Её героиня — та самая некрасивая сводная сестра, одержимая мечтой о принце. Теа Софи Лох Несс воплотила образ Агнес — локальной версии Золушки, красивой, но далёкой от классического идеала добродетели. В роли жестокой матери-мачехи Ребекки снялась известная норвежская актриса Ане Даль Торп.

Также в новом хорроре задействованы юная Фло Фагерли в роли младшей сестрички Альмы, шведский актёр Исак Калмрот как принц Юлиан и Мальте Гордингер в образе конюха Исака. Отдельно стоит отметить камео Сесилии Форсс — её героиню зовут мадам Софи фон Кроненберг, что является отсылкой к мастеру хоррора Дэвиду Кроненбергу.

Где снимали боди-хоррор «Гадкая сестра»

Где снимали фильм «Гадкая сестра» — локации боди-хоррора. Фото © Кадр из фильма «Гадкая сестра», режиссёр Эмили Блихфельдт / Kinopoisk

Создатели фильма «Гадкая сестра» 2025 тщательно подошли к выбору локаций для передачи атмосферы тёмной сказки. Основные съёмки проходили в Польше, чьи старинные замки и усадьбы отлично подошли для воссоздания вымышленного королевства. Ключевые сцены снимали в замке Голюхув в Великопольском воеводстве и в аббатстве Любёнж на юге Польши. Голюхув — ренессансный замок XVI века, а монастырь Любёнж XII века со своими роскошными залами идеально послужил декорацией для королевского бала.

Некоторые натурные сцены с лесами и озёрами снимались в Норвегии, чтобы добавить скандинавской природы в визуальный ряд. Оператор Марсель Зюскинд использовал естественные ландшафты и исторические интерьеры, добившись контраста между сказочной красотой и гниющей роскошью.

Отзывы о боди-хорроре

«Гадкая сестра» — отзывы критиков и зрителей о хорроре. Фото © Кадр из фильма «Гадкая сестра», режиссёр Эмили Блихфельдт / Kinopoisk

Новый хоррор «Гадкая сестра» уже завоевал признание критиков на Западе и вызвал бурю эмоций у зрителей. На агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила почти единодушное одобрение — около 96–97% положительных рецензий. На Metacritic у ленты 70–71 балл из 100, что соответствует «в целом благоприятным отзывам». Многие западные обозреватели отметили сочетание отвращения и восхищения, которое вызывает проект. В рецензии RogerEbert.com сказано: «Внутренней красоте нет места в «Гадкой сестре» — кровавой переработке «Золушки». Критик Шейла О'Мэлли называет игру Лиа Мюрен «безудержной и дикой» и отмечает, что она идеально передаёт абсурд происходящего.

Некоторые зрители признавались, что картина «Гадкая сестра» чуть не заставила их выйти из зала от тошноты. Особенно впечатлительным было тяжело смотреть сцены с паразитом и членовредительством. Российские критики тоже не остались в стороне — журнал «Мир фантастики» сравнил хоррор с французским фильмом «Субстанция». В российских соцсетях лента также произвела эффект. Отзывы зрителей варьируются от шока до восторга — кому-то картина показалась «очень мерзкой, но оторваться невозможно», другие хвалят игру актёров и называют проект «самым оригинальным ужастиком года».

Почему стоит посмотреть «Гадкую сестру» 2025

«Гадкая сестра», дата выхода в России и мире, — календарь премьер. Фото © Кадр из фильма «Гадкая сестра», режиссёр Эмили Блихфельдт / Kinopoisk

Новый фильм «Гадкая сестра» — это обратная сторона сказки о Золушке, которую стоит посмотреть каждому ценителю жанра. Вместо привычной истории про добродетельную красавицу зрители увидят мрачную судьбу её некрасивой соперницы. Это превращает знакомую сказку в остросоциальную сатиру о культе красоты.

Фильм «Гадкая сестра» изобилует шокирующими спецэффектами — от грима до бутафорской крови, которые впечатлят даже видавших виды хоррор-фанов. Режиссёр Эмили Блихфельдт тщательно работала над тем, чтобы «правильно изобразить всю жесть», и ей это удалось. Гротескные сцены здесь не самоцель, а средство выразить тему предельно наглядно. Особое внимание заслуживает атмосфера проекта: режиссёр удачно совместила пышную сказочную эстетику с натуралистичным хоррором в духе Кроненберга. В картине даже звучит мелодия из классической сказки «Три орешка для Золушки» параллельно с показом мучений плоти. Такой контраст рождает неповторимую ауру.

5 причин посмотреть «Гадкую сестру» — самый жестокий хоррор про Золушку. Фото © Кадр из фильма «Гадкая сестра», режиссёр Эмили Блихфельдт / Kinopoisk

Несмотря на внешнюю экстремальность, хоррор «Гадкая сестра» 2025 заставляет задуматься о навязанных стандартах красоты и давлении общества. Лента доводит до абсурда выражение «красота требует жертв», чтобы зрители увидели, насколько уродливы могут быть попытки стать красивой. Это придаёт истории смысловую глубину и превращает ужастик в своего рода феминистскую сказку на новый лад. А вы сможете отгадать 6 фильмов СССР по диагнозам персонажей? Попробуйте, но вряд ли это у вас получится.

Авторы Любовь Свободная