Так делали в СССР! 7 советских копеечных методов, как справиться с жарой в квартире

Юлия Чичерина записала трек «Жара» в 2000 году, и она точно что-то знала о том, как «жареное солнце больших городов» станет причиной московских температурных аномалий в последующие годы. Трек написан о жаре не больше 34 градусов по шкале Цельсия, но на этой неделе мы столкнёмся именно с такой пиковой температурой. Хуже было, пожалуй, только лето 2010-го, когда температура немного не «добила» до 40 градусов, а лесные пожары спровоцировали удушающий смог. В Советском Союзе такой жары не было. Вернее, такая жара в СССР не возвращалась из года в год. Но 29 июля 1936 года температура достигала 36 градусов. Как же тогда справлялись без вентиляторов и кондиционеров? Рассказываем о советских «копеечных» методах борьбы с жарой.

Правильное проветривание

Проветривать помещения тоже надо правильно. Именно так есть шанс не пустить в дом жару. Фото © ТАСС / Брюханенко

В жару проветривание помещений просто спасает. Но не любое проветривание. Когда температура превышает 30 градусов, нужно впускать воздух правильно. Открывайте окна и двери, создавайте сквозняк — вечером до отхода ко сну, но обязательно в тот момент, когда уже стало темно. На ночь оставляйте окно открытым. Рано утром, в идеале в момент рассвета, закрывайте всё. Так в квартиру заберётся ночная летняя свежесть, а тёплый воздух не сможет пройти в пиковые часы, когда солнце палит нещадно. Завесьте окна шторами — квартира так будет меньше нагреваться.

Ведро с водой

Ведро с водой использовали наши бабушки, прабабушки, а где-то такие методы используют и до сих пор. Фото © «Шедеврум»

Старое доброе ведро с холодной водой может выручить в любой ситуации. Вы можете поставить его в комнате, холодная вода в процессе испарения будет охлаждать пространство. А можно поставить в разных местах несколько вёдер. Главное — в тех местах, где нельзя случайно их задеть и всё залить. Но в такую жару это даже к лучшему. В качестве эксперимента вы можете налить холодную воду в ванну и позволить ей испаряться по всей квартире. Это неочевидный способ, но тоже может помочь.

Фольга (или любой другой светоотражающий материал)

Необязательно фольга, это может быть плотная штора или жалюзи. Фото © ТАСС / Мстислав Тур

Фольгой можно закрыть все окна, чтобы защитить помещение от нагрева прямыми солнечными лучами. Она отражает свет, поэтому для жаркого летнего солнца — хороший выбор. Любые светоотражающие материалы тоже подойдут. Ваша задача — не допустить нагрева помещения. Если фольги или других светоотражателей нет, отлично подойдут жалюзи либо плотные шторы.

Мокрые полотенца

Мокрые полотенца нужны не для того, чтобы в них завернуться. Даже если очень хочется это сделать. Фото © «Шедеврум»

Ещё один «копеечный», но рабочий советский лайфхак — развесить по квартире мокрые полотенца. Они быстро и эффективно поменяют микроклимат помещения. Вместо них можно использовать простыни и любые большие отрезки ткани. Периодически их придётся «обновлять», ведь в сильную жару они могут высохнуть достаточно быстро. Не помешает и влажная уборка полов — так квартира охладится ещё быстрее.

Холодный душ и компрессы

В сильную жару нет ничего лучше холодного душа. Или купания в речке. А если вам плохо, то можете наложить компрессы на пострадавшие места. Фото © «Шедеврум»

Если вёдра с водой стоят, мокрые полотенца висят, а жара всё ещё ощущается, можно начать воздействовать на своё собственное тело. Примите холодный душ — вам точно станет легче. Возможно, ненадолго, но способ всё же рабочий. Холодная ванна — тоже выход, но не ледяная! Вода должна быть прохладной, а не как лёд, иначе заболеете. А если вам всё ещё не очень, сделайте себе холодные и мокрые компрессы из маленьких полотенец.

Отказ от электроники

Электроприборы нагреваются при работе. На жаре они ещё больше нагреваются, потом отдают это тепло в окружающий мир. В итоге становится только жарче. Фото © «Шедеврум»

Компьютер, телефон на зарядке, пылесос, чайник, увлажнитель воздуха... Все эти приборы работают на электричестве. Некоторые из них во время работы нагреваются. Например, компьютер. Там внутри даже собственный вентилятор стоит, чтобы устройство охлаждалось. Но в жару гаджеты станут вашими врагами. Так, компьютер нагревается из-за жары ещё больше, прибавляет свои «пять копеек» к и так раскалённому воздуху и, кроме того, может сломаться от нагрузок. Сократите работу электронных устройств до минимума в жаркие дни.

Постельное бельё в холодильнике

Это может показаться странным, но наши советские предки так делали и не жаловались. Фото © «Шедеврум»

Перед сном о прохладе тоже можно позаботиться. За пару часов до того, как ляжете в кровать, поместите постельное бельё в холодильник или же на 10–20 минут положите его в морозильную камеру. Это не сумасшествие: это рабочий способ освежить кровать перед сном. После холодильника наволочки и простыни дарят вам заряд морозной свежести. Это самое лучшее, что может быть после дня, проведённого на тридцатиградусной жаре.