Что правда, а что — чушь: Life.ru разобрал 8 самых популярных мифов о солнечном ударе

Солнечный удар является серьёзным состоянием, которое связано с перегревом организма на фоне длительного воздействия высоких температур и солнечных лучей. Существует множество мифов и недопонимание относительно солнечного удара. Рассмотрим наиболее распространённые заблуждения и выясним, что является правдой, а что — придуманной чушью из Интернета.

Миф 1: Солнечный удар всегда происходит от прямого солнечного света

Правда и ложь в вопросах солнечного удара. Фото © РИА Новости / Павел Бедняков

Несмотря на то что солнечный удар часто ассоциируется с прямым солнечным светом, он может произойти и в тени, или даже внутри помещений, если температура окружающей среды велика и условия способствуют перегреву. Как рассказала Life.ru врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая, важным фактором является не только прямое воздействие солнца, но и общее повышение температуры тела.

Миф 2: Солнечный удар возникает только в очень жаркую погоду

Правда или миф? Как отвечает врач, «солнечный удар может произойти даже в относительно умеренных температурах, особенно если человек недостаточно потребляет воду и активно занимается физической деятельностью». Это наиболее актуально в условиях высокой влажности, когда пот не испаряется так эффективно, как в сухую погоду.

Миф 3: Солнечный удар может произойти только у людей, принимающих солнечные ванны

Вся правда о том, как на самом деле можно получить солнечный удар. Фото © РИА Новости / Сергей Пятаков

Со слов эксперта, солнечный удар может произойти у любого человека, который подвергается перегреву, независимо от того, находится ли он на пляже или занимается физической активностью на улице. «Даже непродолжительное пребывание на солнце может привести к перегреву, если условия способствуют этому», — подчёркивает терапевт.

Миф 4: Если вы не чувствуете жажды, значит, вам не нужно пить

Жажда не всегда является надёжным индикатором потребности в воде, особенно в жаркую погоду. Важно регулярно пить воду даже в отсутствие чувства жажды, чтобы предотвратить обезвоживание. Светлана Бурнацкая Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина»

Миф 5: Актуальные меры предосторожности — это только использование солнцезащитного крема

Да, солнцезащитный крем важен для защиты от ультрафиолетового излучения. Но для профилактики солнечного удара необходимо соблюдать и другие меры, такие как достаточное потребление жидкости, ношение лёгкой одежды, поиск тенистых мест и избегание физической активности в пиковые часы жары.

Миф 6: Солнечный удар — это просто «перегрев», и его симптомы несерьёзны

Солнечный удар может привести к серьёзным и угрожающим жизни состояниям, включая тепловой удар, который требует немедленной медицинской помощи. Симптомы солнечного удара могут включать головную боль, головокружение, тошноту, стенокардию, спутанность и даже потерю сознания. Светлана Бурнацкая Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина»

Миф 7: Только дети и пожилые люди подвержены солнечному удару

Солнечный удар может произойти у людей всех возрастов и физического состояния. Однако определённые группы, включая детей и пожилых, а также людей с хроническими заболеваниями, могут быть более уязвимыми.

Миф 8: Можно восстановиться после солнечного удара, просто отдохнув в прохладе

Разбираем самые распространённые заблуждения и мифы про солнечный удар. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Как отвечает на этот миф врач-терапевт, отдых в прохладном помещении важен, для восстановления после солнечного удара тоже важен. Но только он не поможет восстановиться — требуется более комплексный подход. «Это может включать охлаждение тела (например, обливание холодной водой или применение холодных компрессов), чтобы избежать серьёзных последствий. В некоторых случаях может потребоваться медицинская помощь», — перечисляет Светлана Бурнацкая.