Как сохранить баланс между семьёй и работой: Карьерный эксперт поделилась лайфхаками

Совместное планирование является основой баланса между профессиональной и личной жизнью в условиях современного мегаполиса, уверена карьерный эксперт Мария Васильева. В беседе с «Вечерней Москвой» она поделилась лайфхаками по поддержанию гармонии между двумя важнейшими сферами жизни.

По словам специалиста, многие люди переживают рабочие тревоги в одиночку, хотя их можно обсудить с близкими. Она предложила выделить час в воскресенье для того, чтобы поделиться предстоящими дедлайнами, попросить совета или просто высказать свои переживания. Такие беседы способны снизить уровень стресса, а совместное планирование облегчает распределение домашних обязанностей.

Эксперт также подчеркнула важность выделения ежедневного времени для семьи, так называемых «неприкосновенных часов». Она рекомендовала проводить 2–3 часа вечером без телефонов, полностью посвящая время близким. А простые ритуалы, такие как совместный ужин или прогулка, лишь поспособствуют сохранению эмоциональной связи.

Умение переключаться между работой и домом тоже имеет большое значение. Мозгу необходим своего рода «буфер» для перехода от профессиональных задач к семейному общению. Это могут быть простые действия, такие как 15 минут медитации, чашка чая в тишине или лёгкая разминка, объяснила эксперт.

Она также рекомендовала создавать семейные традиции, будь то походы в парк по выходным, настольные игры или совместная готовка. Даже если в будние дни времени не хватает, досуг с близкими в свободные от работы дни помогает сохранить ощущение стабильности. А ещё специалист также посоветовала родителям рассказывать детям о своей работе.

«Не бойтесь говорить с детьми о своих делах. Когда ребёнок понимает, почему вы иногда задерживаетесь, он учится уважать ваш труд. Можно показать, чем вы занимаетесь, через простые примеры: дать попробовать посчитать, как бухгалтер, или вместе «поработать» на игрушечном компьютере. Такие моменты сближают», — уверена собеседница издания.