Россияне в День любви и верности назвали 3 главных признака идеальной семьи

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 65% россиян готовы следовать традиционным духовным и семейным ценностям. А в рейтинге признаков «идеальной семьи» первые три места заняли: дети (57%), любовь и взаимопонимание (48%), материальная стабильность (19%).

«Крепкая семья остаётся абсолютным приоритетом для россиян. Почти половина граждан (49%) называют семью традиционной российской ценностью», — рассказали во ВЦИОМ.

При этом отношение к незыблемости устоев заметно различается в зависимости от возраста. Две трети опрошенных (65%) заявили о готовности сохранять традиционные устои, даже если это противоречит реальности. Среди молодёжи (до 40 лет) с таким подходом не согласны почти 45%, тогда как в возрастных категориях старше 40 лет поддержка традиций достигает 71–75%.