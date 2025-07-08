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8 июля, 12:07

Россияне в День любви и верности назвали 3 главных признака идеальной семьи

ВЦИОМ: 65% россиян готовы следовать традиционным ценностям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Новая Африка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Новая Африка

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 65% россиян готовы следовать традиционным духовным и семейным ценностям. А в рейтинге признаков «идеальной семьи» первые три места заняли: дети (57%), любовь и взаимопонимание (48%), материальная стабильность (19%).

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«Крепкая семья остаётся абсолютным приоритетом для россиян. Почти половина граждан (49%) называют семью традиционной российской ценностью», — рассказали во ВЦИОМ.

При этом отношение к незыблемости устоев заметно различается в зависимости от возраста. Две трети опрошенных (65%) заявили о готовности сохранять традиционные устои, даже если это противоречит реальности. Среди молодёжи (до 40 лет) с таким подходом не согласны почти 45%, тогда как в возрастных категориях старше 40 лет поддержка традиций достигает 71–75%.

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Ранее Life.ru рассказывал историю семьи из Франции, которая переехала в Россию с четырьмя детьми ради традиционных ценностей. Они устали от навязывания «идеологических установок» на своей родине. Французы искренне поблагодарили руководство России за предоставленную возможность, а также полицию — за оперативное оформление документов.

Полина Никифорова
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