В Минздраве в День семьи рассказали Life.ru, как здорово быть женатым

Формировать здоровые привычки необходимо в семье, ведь счастливые супружеские пары меньше страдают от хронического стресса. Об этом в День семьи, любви и верности Life.ru рассказала главный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, академик РАН Оксана Драпкина.

«Семья — это фундамент, на котором строится здоровье человека на протяжении всей его жизни. Именно в семье закладываются привычки, которые в дальнейшем определяют наше отношение к собственному здоровью. Если в семье принята недостаточная физическая активность или чрезмерное потребление соли, фастфуда и переработанных продуктов, эти модели поведения передаются детям, становясь фактором риска для их здоровья в будущем», — отметила она.

Специалист на трёх примерах доказала, что семейные люди более здоровы, чем не состоящие в браке.

Счастливые супружеские пары меньше страдают от хронического стресса.

Риск преждевременной смертности у мужчин 55-64 лет, не состоящих в браке, в три раза выше, чем у тех, кто женат.

Женщины больше вовлечены в здоровый образ жизни и становятся проводником здоровья и профилактики для своих мужей.

«Здоровый образ жизни — это не только правильное питание и физическая активность, но и умение справляться со стрессом, поддерживать психологическое благополучие. Счастливые супружеские пары меньше страдают от хронического стресса, что позволяет им сохранять здоровье на долгие годы. Также исследования показывают, что риск преждевременной смертности у мужчин 55-64 лет, не состоящих в браке, в три раза выше, чем у тех, кто женат. Женщины больше вовлечены в здоровый образ жизни и становятся проводником здоровья и профилактики для своих мужей и других членов семьи», — подчеркнула эксперт.

Современная профилактическая медицина ставит перед собой задачу повышения осведомлённости семей о важности здорового образа жизни и необходимости внедрять его с самого раннего возраста. Профилактика — это не разовая акция, а образ жизни, который начинается с детства и остаётся важной составляющей на каждом этапе жизни, указала собеседница Life.ru. В детстве она заключается в формировании здоровых привычек в семье; в зрелом возрасте — в их сохранении и укреплении; в пожилом возрасте — в поддержании здоровья благодаря ранее заложенным навыкам и внимательному отношению к себе. Семья сопровождает человека на всех этих этапах, обеспечивая базу для долгой и счастливой здоровой жизни, заключила врач.

День семьи, любви и верности — праздник, который отмечается в России 8 июля. Приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, умерших в этот день в 1228 году. Официально установлен как праздник в России указом президента от 28 июня 2022 года.