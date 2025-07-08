В День семьи, любви и верности россияне рассказали: открытые отношения — это норм или стрём?

8 июля отмечается День семьи, любви и верности. В честь этого россияне раскрыли своё отношение к так называемому открытому браку. Выяснилось, что такой вид отношений по-прежнему неприемлем для 55% женщин и 47% мужчин. Об этом свидетельствуют данные опроса дейтинг-сервиса «Мамба», которые есть в распоряжении Life.ru.

Открытые отношения — норм или стрём?

41% мужчин считает, что открытые отношения — нерабочая модель, ещё 29% реагируют резко: «Ужас, даже мысли не приемлю». При этом почти каждый пятый (19%) испытывает чисто теоретический интерес, а 11% даже нравится эта идея.

Среди женщин сопротивление этой мысли гораздо сильнее: 51% назвали идею ужасной, а 36% просто не верят в её работоспособность. Любопытство испытывают 11%, и лишь 2% это могло бы понравиться.

Инициатива об открытом браке от партнёра для многих может стать точкой невозврата. Так, среди мужчин 47% в ответ на такой вопрос завершили бы отношения сразу. 20% уверены, что в такой ситуации будут шокированы, но смогут выслушать партнёршу, а 10% решили бы, что это просто шутка. Лишь 8% согласились бы на такой эксперимент, и ещё 15% — только на своих условиях.

Среди женщин 55% после такого разошлись бы без колебаний. 20% подумали бы, что это розыгрыш, и лишь 12% будут готовы сначала выслушать мужчину, несмотря на шокирующее предложение. При этом точно согласились бы на открытый брак только 2% женщин и ещё 11% — на своих условиях.

Открытый брак в ущерб чувствам

Открытый брак на словах может звучать «продвинуто», но как только речь заходит о личных чувствах, подавляющее большинство россиян видит в таких отношениях болезненные риски. Мужчины чаще всего отмечают чувство ревности и постоянного напряжения (35%), а также ощущение, что тебя используют (22%). Отсутствие чувства «я — единственный» упомянули 20%.

У женщин же на первом месте из опасений — потеря чувства «я — единственная» (39%). Ощущение, что тебя используют, отметили 36%, чувство ревности и постоянного напряжения — 31%.

Почему люди решаются на открытый брак

Большинство женщин (46%) считают, что основная причина — в нежелании брать на себя традиционную ответственность и верность. Мужчины чаще аргументировали такое решение скукой и поиском новых эмоций (38%), тогда как у женщин этот мотив занял второе место (32%). На третьем месте у женщин — мужская неудовлетворённость текущими отношениями (23%), а у мужчин — ощущение, что такая форма любви просто ближе (21%). Интересно, что страх потерять свободу оказался наименее значимой причиной как для мужчин, так и для женщин (9 и 11% соответственно).

Западный тренд или новая реальность

Для большинства россиян идея полиамории — заимствованный тренд, плохо сочетающийся с российской культурой и взглядом на семью. Так, 61% мужчин и 55% женщин прямо заявили: «Это чуждо российской ментальности, мы — страна традиционных взглядов».

Тем не менее 22% мужчин и 29% женщин допускают, что времена меняются и подобная модель может начать приживаться. Ещё 17% мужчин и 16% женщин считают, что открытые отношения существовали всегда, просто раньше об этом не говорили вслух.