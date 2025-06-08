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Регион
8 июня, 09:20

В России могут вернуть обязательные отметки о браке и детях в паспорте

Депутат Буцкая одобрила идею вернуть записи о браке и детях в паспорте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ilya_Kuznetsov

В Госдуму поступают обращения с предложением вернуть обязательные отметки о семейном положении в паспорте. Об этом сообщила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Об этом нас просят. Я считаю, что это было бы логично сделать», — сказала депутат ТАСС.

Она отметила, что многие россияне недовольны отменой этой нормы в 2021 году, когда сведения о семейном положении стали вносить только по желанию. По её мнению, возврат к прежней практике логичен, особенно пока бумажные паспорта остаются в обращении наряду с цифровыми документами.

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Ранее в МВД рассказали, что граждане России могут оставить прочерк вместо своей подписи в паспорте, если они физически не могут её поставить. Кроме того, изменение подписи не влечёт за собой необходимости замены паспорта. Поскольку законодательство не регламентирует понятие «подпись», её смена не требует внесения изменений.

Александра Мышляева
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