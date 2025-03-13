Перечислены неожиданные причины для замены паспорта

Есть ряд нестандартных причин для замены паспорта, которые не связаны с достижением определённого возраста или изменением личных данных. Так, обновлять паспорт придётся при изменении внешности и ошибках в указанной в документе информации, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Одной из таких ситуаций является значительное изменение внешности, например, после пластической хирургии, существенного изменения веса, а также в силу ожога или иной травмы лица. Если ваша внешность сильно изменилась и фотография в паспорте уже не отражает ваше текущее состояние, паспорт лучше заменить, чтобы избежать потенциальных проблем с подтверждением личности», — объяснил он в беседе с RT.

Также заменить документ следует в случае ошибок или неточностей в указанной в нём информации. Ещё одной причиной для замены является наличие в паспорте повреждений, из-за которых он пришёл в негодность.

Использование повреждённого паспорта может обернуться целым рядом неприятных последствий, предупредил Виноградов. Например, отсутствие действительного удостоверения личности грозит ответственностью в рамках КоАП РФ и штрафом от двух до трёх тысяч рублей. А ещё с таким паспортом будет проблематично оформить важные документы: загранник, водительские права, банковские карты или договоры на аренду жилья. Кроме того, некоторые организации могут отказать в предоставлении услуг, если посчитают удостоверение личности недействительным.