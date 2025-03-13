Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 15:45

Перечислены неожиданные причины для замены паспорта

Юрист Виноградов: Паспорт необходимо обновлять при изменениях во внешности

Есть ряд нестандартных причин для замены паспорта, которые не связаны с достижением определённого возраста или изменением личных данных. Так, обновлять паспорт придётся при изменении внешности и ошибках в указанной в документе информации, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

«Одной из таких ситуаций является значительное изменение внешности, например, после пластической хирургии, существенного изменения веса, а также в силу ожога или иной травмы лица. Если ваша внешность сильно изменилась и фотография в паспорте уже не отражает ваше текущее состояние, паспорт лучше заменить, чтобы избежать потенциальных проблем с подтверждением личности», — объяснил он в беседе с RT.

Также заменить документ следует в случае ошибок или неточностей в указанной в нём информации. Ещё одной причиной для замены является наличие в паспорте повреждений, из-за которых он пришёл в негодность.

Использование повреждённого паспорта может обернуться целым рядом неприятных последствий, предупредил Виноградов. Например, отсутствие действительного удостоверения личности грозит ответственностью в рамках КоАП РФ и штрафом от двух до трёх тысяч рублей. А ещё с таким паспортом будет проблематично оформить важные документы: загранник, водительские права, банковские карты или договоры на аренду жилья. Кроме того, некоторые организации могут отказать в предоставлении услуг, если посчитают удостоверение личности недействительным.

Эксперт рассказал, как мошенники в Telegram могут завладеть вашим паспортом
Эксперт рассказал, как мошенники в Telegram могут завладеть вашим паспортом

Ранее юрист назвал штампы в паспорте, которые обязательно должны быть проставлены. Так, в документе необходимы отметки о регистрации и воинском учёте, остальное — на ваше усмотрение. А вот штамп о пересечении границы сделает ваш паспорт недействительным и его придётся менять.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PalSand

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar