МВД объяснило, когда вместо подписи в паспорте может быть прочерк

Граждане России могут оставить прочерк вместо своей подписи в паспорте, если они физически не могут её поставить. Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел России сообщило об этом в Telegram-канале.

«Понятие «подпись» на законодательном уровне не закреплено. Но, как правило, под подписью понимается собственноручно написанные фамилия, имя и отчество лица и (или) параф — росчерк», — поясняет миграционное управление.

Кроме того, миграционное управление добавило, что граждане, решившие изменить свою подпись, не обязаны оформлять новый паспорт. Поскольку само понятие «подпись» не имеет закрепления в российском законодательстве, такие изменения не требуют дополнительных процедур.