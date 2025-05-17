Путин упростил получение паспортов для граждан Абхазии и Южной Осетии

Теперь приезжим из Абхазии и Южной Осетии не нужно проходить проверку на знание русского языка и истории нашей страны. Для получения российского гражданства им потребует подать заявление в диппредставительство РФ на территории своего государства. Если же они постоянно проживают в России, то обращение следует направить в территориальное подразделение МВД.