Путин упростил получение паспортов для граждан Абхазии и Южной Осетии
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Российские власти предоставили гражданам Абхазии и Южной Осетии право получать гражданство РФ в упрощённом порядке. Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин, текст документа размещён на портале правовой информации.
Теперь приезжим из Абхазии и Южной Осетии не нужно проходить проверку на знание русского языка и истории нашей страны. Для получения российского гражданства им потребует подать заявление в диппредставительство РФ на территории своего государства. Если же они постоянно проживают в России, то обращение следует направить в территориальное подразделение МВД.
Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект, дающий право лицам, не имеющим гражданства, поступать на службу в Вооружённые силы РФ. Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе».