День семьи, любви и верности 2025: как провести праздник и куда можно сходить 8 июля День семьи, любви и верности 2025: когда отмечают в России, какие традиции принято соблюдать в этот день и какие мероприятия пройдут ко Дню семьи, любви и верности, читайте подробнее в материале Life.ru. 1 июля, 15:30 День семьи, любви и верности 2025 — это день, когда мы благодарим Бога за то, что послал нам наших родных и любимых. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / foto_shabrova

День семьи, любви и верности — это относительно новый праздник, который уходит корнями в Древнюю Русь. В 2006 году жители Мурома собрали 20 тысяч подписей под обращением о том, чтобы в честь местных святых власти утвердили «Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья». В 2008-м День семьи впервые отметили на государственном уровне. С тех пор праздник стал частью нашего традиционного календаря. В царской России его, кстати, тоже широко отмечали. А на Камчатке в этом году День семьи, любви и верности — это ещё и «День без разводов». Но в чём суть праздника, с какими святыми он связан и какого числа будет? Рассказываем в материале.

Когда отмечается День семьи, любви и верности в 2025 году

В 2025 году День семьи отмечают в ту же дату, что и в 2024-м. В 2026 году его будут отмечать примерно в то же время. Фото © ТАСС / Елизавета Журавлёва

День семьи, любви и верности в 2025 году отмечают 8 июля. А первый раз в качестве одного из национальных праздников России День семьи отметили 8 июля 2008 года. По православному календарю 8 июля — это 25 июня. Православная церковь пользуется юлианским календарём, разработанным в Александрии ещё до раскола церквей. В то время как весь светский мир живёт по календарю григорианскому, разработанному в Ватикане в 1582 году. Ещё до того, как пути двух Церквей разошлись, в этот день, 8 июля, праздновали День преподобномученицы девы Февронии.

День семьи, любви и верности вырос на таком историческом контексте. Дева Феврония была монахиней из Месопотамии. Тогда область принадлежала Римской империи, и христианство в этой стране было запрещено. Дева застала гонения императора Диоклетиана и в итоге попалась к нему в руки. Римский правитель пообещал оставить Февронию в живых, если та отречётся от веры и выйдет замуж за его племянника Лисимаха. Монахиня отказалась и была предана казни на глазах у неудавшегося жениха. После такого зрелища Лисимах уверовал в Бога. Эти события произошли в 304 году нашей эры.

История и значение праздника День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности — это шанс объединиться всей семьёй, даже если ваши отношения с родственниками полны противоречий. Фото © Wikipedia / Максим Шанин

День семьи, любви и верности стали отмечать как национальный праздник 8 июля 2008 года. До этого, в 2006 году, жители Мурома попросили правительство России установить национальный праздник под названием «Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья». Эта памятная дата превратилась в День семьи, любви и верности. А ещё раньше, в 90-х и начале 00-х, 8 июля отмечали в Муроме как День города. Но при чём тут любовь и верность? Всё просто: русские святые, супруги Пётр и Феврония, были родом как раз из Мурома. Их судьба была куда менее трагична, чем история Февронии-девы из 300-х годов от Рождества Христова. Но целомудрие, честь и доброта наших Петра и Февронии превратили их в символ настоящей, чистой и непорочной любви.

Традиции праздника 8 июля: День семьи, любви и верности

На День семьи, любви и верности традиционно ходили в храм, а потом начинали летний покос. Фото © Wikipedia / Трутовский Константин Александрович

На День семьи, любви и верности 8 июля в России по традиции принято устраивать масштабные гулянья. Для начала стоит сходить в храм и помянуть Петра и Февронию Муромских, а при желании — ещё и Февронию-деву. Кто знает, может быть, не будь она монахиней, их брак с Лисимахом был бы таким же гармоничным, как и у наших русских святых. Потом стоит обязательно подарить друг другу ромашки — символ праздника. А совсем шикарно будет, если на День семьи, любви и верности вы запланируете свадьбу. Брак, заключённый под покровительством Петра и Февронии, продлится долго. А ещё — это низкий поклон традициям. В этот день пары, которые прожили вместе более 25 лет, получают медаль «За любовь и верность».

Но как проводили День семьи наши предки? Для них День Петра и Февронии был особым праздником. Крестьяне ходили в храмы и молились святым супругам о том, чтобы согласие поселилось и в их семьях. Просить у батюшки благословения на брак в этот день считалось особенно удачной затеей. На Руси начинался покос, и люди молились о хорошем урожае. Был и обычай, связанный с водоёмами: наши предки начинали купаться, потому что в День семьи и верности из водоёмов уходили русалки.

Как связан День семьи, любви и верности с Днём Петра и Февронии

День семьи и верности связан с Днём Петра и Февронии невероятно тесно. Фото © ТАСС

День семьи, любви и верности отмечают одновременно с Днём Петра и Февронии. Это православный праздник, который приобрёл статус национального. И в царской Руси, и в Российской империи День Петра и Февронии был весьма почитаем. Как раз в памятную дату нужно было думать о супругах и детях, проявлять любовь, договариваться о браках. Особенно везло тем из наших предков, кто имел возможность отдать дань памяти мощам святых Петра и Февронии. Но почему именно эти мужчина и женщина стали символами целомудрия и любви?

«Повесть о Петре и Февронии Муромских» написал в 1540-х годах Ермолай-Еразм, русский монах и писатель. Пётр был представителем знатного муромского княжеского рода. Перед тем, как вступить в права княжения, Пётр убил змея. Часть чёрной змеиной крови попала на князя, и тот заболел проказой. Но в деревне Ласково Рязанской земли дружинники князя нашли женщину, которая могла его исцелить. Это была дочь бортника, крестьянка Феврония. Она славилась целомудрием и магическими способностями. Пётр обратился к девушке за помощью, пообещав жениться. Феврония вылечила князя, но тот не выполнил обещание. Впрочем, Феврония тоже не была так проста: она оставила на теле Петра один струп, и тот заболел вновь. Княжичу пришлось с позором возвращаться, лечиться вновь и на этот раз — сыграть свадьбу с простолюдинкой Февронией.

Вскоре умер брат Петра, который княжил в городе Муроме. Муж Февронии должен был воссесть на престол, но население города взбунтовалось: они не хотели, чтобы крестьянка Феврония стала над ними княгиней. Супруги не стали спорить: просто взошли на корабль и отплыли от города по Оке. Муром без Петра и Февронии превратился в братоубийственную кровавую баню, поэтому жители города буквально возопили о том, чтобы князь с женой вернулись. Февронию с тех пор очень полюбили. А в преклонном возрасте оба ушли в монастырь под именами Давид и Ефросинья. В 1540-х князя и княгиню включили в лик святых.

Символы Дня семьи, любви и верности 8 июля

День семьи, любви и верности — это пора, когда нужно радоваться своим родным и поддерживать традиционные ценности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / evgeeenius

Главный символ Дня семьи, любви и верности — это ромашка. Из неё плетут венки, дарят своим любимым. Принято изготавливать «февроньки» — открытки с изображением ромашек. Голуби — тоже символ праздника, поскольку испокон веков эти птицы были символом любви, преданности и верности. Выпускать голубей на праздник Дня семьи и верности — отличная русская забава. Символами праздника являются и сами святые — Пётр и Феврония.

Мероприятия ко Дню семьи 8 июля

Ко Дню семьи, любви и верности в России готовят множество мероприятий. Фото © ТАСС / Елизавета Журавлёва

По всей России День семьи, любви и верности 8 июля празднуют с размахом. Семья, верность постоянному партнёру и настоящая чистая любовь — это основы традиционных ценностей, которые почитаемы в нашей стране. Поэтому во всех регионах проходят праздничные концерты, выставки и ярмарки, а тем, кто прожил в браке более 25 лет, вручают медали «За любовь и верность». Например, в Муроме с 4-го по 5 июля пройдут фестиваль ремёсел «Муромская ярмарка» и Всероссийский полумарафон. Во Владимире будет семейный праздник «Дарите ромашки любимым». На рязанской ВДНХ пройдёт «Парад семей». А в Татарстане с 1-го по 8 июля будет «Семейная неделя».

День семьи 8 июля в Москве

В Москве День семьи, любви и верности отмечают по традиции масштабно. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

В Москве на День семьи, любви и верности запланировано множество мероприятий. Праздник будут отмечать в Дарвиновском музее, на «Острове мечты», в Музее Победы и на ВДНХ. В Центре национальных конных традиций по случаю праздника состоятся соревнования по хоббихорсингу и выступление Конного театра. В Сокольниках состоится экскурсия «Что такое парк?», где можно будет узнать о традициях соколиной охоты Алексея Михайловича Романова. А в Центре современного искусства «М'АРС» состоится спектакль «Они читают стихи».

День семьи 8 июля: куда пойти в Санкт-Петербурге

День семьи 2025 отмечают и в Санкт-Петербурге. Культурная столица подготовила большую программу. Фото © ТАСС / Елизавета Журавлёва

В Санкт-Петербурге День семьи, любви и верности тоже отмечают множеством культурных мероприятий. В БКЗ «Октябрьский» пройдёт праздничный концерт «Сердце моё там, где ты!» с Алексеем Гоманом и Петром Дрангой. В Доме культуры имени В. В. Маяковского пройдёт праздничная концертная программа. В библиотеке Маршака будет выставка «Семейные истории». В Екатерининском собрании будет праздничный концерт с участием Императорского, ордена св. Кирилла, казачьего ансамбля «Атаман».

Как поздравить с Днём семьи, любви и верности

Поздравления с Днём семьи, любви и верности — отдельный вид искусства. Если вы планируете видеться с человеком лично, можете подготовить «февроньку» — открытку с ромашками. А если у вас нет возможности увидеться лично, то попробуйте отправить «февроньку» по Интернету в любом мессенджере. Можете найти открытку с ромашками или картинку с Петром и Февронией на каком-нибудь сайте, а можете сделать интернет-открытку сами — это несложно и очень весело. Позвоните близким и скажите, как вы их любите. День семьи и верности — это ещё и день любви.

Празднование Дня семьи, любви и верности началось недавно. Этот молодой праздник уходит корнями в древние времена, когда в Муроме главенствовал князь Пётр, а бок о бок с ним управляла городом его любимая жена Феврония. Хотя их знакомство не было безупречным, поскольку Февронии пришлось прибегнуть к парочке врачебных хитростей, эти люди прожили вместе всю свою жизнь, расстались, разъехавшись по разным монастырям, а потом объединились на смертном одре и в памяти людей. А если вам интересно узнать, как на Руси выбирали невест обычные люди, то почитайте материал Life.ru.

Авторы Любовь Свободная