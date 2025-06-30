Как на Руси невест выбирали: Вы удивитесь, но красотки 90–60–90 сидели бы в девках до старости

Стандарты красоты меняются не просто быстро, а очень быстро. На наших глазах «анорексичный шик» постепенно уступает место жгучим красоткам из Африки и Латинской Америки. Об этом свидетельствует набирающая популярность процедура бразильского липолифтинга. Впрочем, во времена наших предков стандарты красоты были куда стабильнее. Они не менялись веками, но вас удивит то, каких именно девушек крестьяне на Руси считали самыми красивыми.

На какую часть тела обращали внимание при выборе невесты

К сожалению, часто при выборе партнёра мы обращаем внимание на тело, а не на богатый внутренний мир. Фото © VK / ШЕДЕВРЫ ЖИВОПИСИ И МУЗЫКИ

В первую очередь наши предки обращали внимание на кости. Кость должна была быть широкой — иначе девушка просто не справится с тяготами крестьянской жизни. Это и поддержание порядка в доме, и уход за скотом, и полевые работы наравне с мужчинами. И, конечно же, практически ежегодные роды. Ширину кости у девушки можно проверить по пальцам, по запястью и по щиколотке. Крепкий скелет должен был поддерживать дородное, мускулистое тело, которое может справиться и с покосом, и с сервировкой ужина на 15 человек. Всё по Некрасову: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт!»

Как невесты на Руси обманывали будущих мужей

Девушки на Руси были хитрые, поэтому использовали особые лайфхаки, чтобы казаться больше. Фото © Wikipedia / Максимов Василий Максимович

Чтобы повысить свои шансы на замужество, девушки прибегали к небольшим лайфхакам. Сарафан, традиционная русская крестьянская одежда, визуально увеличивал фигуру. Более того — обычно крестьянка носила несколько юбок, слои одежды создавали как раз тот силуэт, который считался в деревнях верхом шика. Чем шире таз — тем лучше, это было особенно важно для продолжения рода. Для визуального увеличения щиколоток тоже был свой лайфхак. Большинство крестьян на Руси ходили в лаптях. Под лапти наматывались онучи, длинные и широкие полосы льняной ткани, которыми нужно было оборачивать ногу. Девушки специально оборачивали ноги в несколько слоёв, чтобы «увеличить» щиколотки. Чем шире мадам намотала онучи — тем популярнее у противоположного пола она будет на ближайший праздник Ивана Купалы.

Крестьянские стандарты красоты в литературе

Естественно, такие стороны крестьянской жизни нашли отражение в литературе. Фото © Wikipedia / Бучкури Александр Алексеевич

Такие стандарты красоты нашли отражение в русской литературе. По большей части произведения сочиняли дворяне, мещане и разночинцы, но и крестьянский быт часто фигурировал в книгах, которые обязательно нужно читать в оригинале, чтобы сдать ЕГЭ. Неплохой пример отношения обычных русских парней к девушкам с тонкими щиколотками приводит Пётр Ершов в сказке «Конёк-горбунок».

«Царь-девица, так что диво!

Эта вовсе не красива:

И бледна-то, и тонка,

Чай, в обхват-то три вершка;

А ножонка-то, ножонка!

Тьфу ты! словно у цыплёнка!

Пусть полюбится кому,

Я и даром не возьму».

Такое впечатление на обычного деревенского парня Ивана произвела красавица-принцесса, которую ему нужно было похитить для царя. Кажется, она ему совсем не понравилась. Скорее всего, идеалом красоты для Ивана-дурака стала бы настоящая Акулина из повести Александра Пушкина «Барышня-крестьянка». Пушкин описывал её как «толстую, рябую девку». Для селянина на Руси отличная партия — дородная, пышная, кости, небось, тоже широкие, а то, что девка рябая, — это даже хорошо. Значит, она переболела оспой и теперь у неё к этому заболеванию иммунитет, который девушка передаст потомкам.

А кто на Руси оценил бы современных красавиц?

Впрочем, не всё так плохо. Возможно, современные красавицы нашли бы свой угол в дворянской среде. Фото © Wikipedia / Pavel Fedotov

Красотки 90–60–90, скорее всего, пользовались бы успехом, но немного в другой среде. Дворяне, в отличие от своих крепостных, ценили худых и бледных аристократок с тонкой талией. Правда, тогда талия поддерживалась в основном корсетами, зато теперь к нашим услугам вся индустрия пластической хирургии. Впрочем, популярностью пользовались бы классические красавицы. Инстасамку, возможно, не оценили бы ни в крестьянском, ни в дворянском обществе.