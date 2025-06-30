Миронов, Раневская, Алентова: почему эти 7 советских актёров скрывали свои настоящие имена и фамилии

Мы привыкли к именам наших любимых советских звёзд — они звучат красиво, запоминаются легко и кажутся такими родными. Но что, если мы скажем вам, что многие из них — всего лишь удачно подобранные маски? В советские времена смена имени редко происходила из творческих соображений. Гораздо чаще за псевдонимами скрывались болезненные семейные тайны, неблагозвучные имена или просто желание выжить в непростое время. Life.ru раскрывает тайны семи самых ярких звёзд советского экрана, которые по разным причинам решили стать кем-то другим.

Андрей Миронов: когда национальность — препятствие

Андрей Миронов: настоящая фамилия актёра до смены на псевдоним. Фото © ТАСС / Михаил Строков

До третьего класса будущую звезду «Бриллиантовой руки» вызывали к доске по фамилии Менакер. Но времена борьбы с космополитизмом и антисемитские настроения заставили семью принять болезненное решение. Мальчик взял фамилию матери и стал Мироновым — тем самым Андреем Мироновым, которого полюбили миллионы зрителей. Трудно представить, что за этим солнечным обаянием скрывалась семейная драма и вынужденный отказ от части своей идентичности.

Иннокентий Смоктуновский: от Смоктуновича к благозвучности

Иннокентий Смоктуновский: почему сменил фамилию Смоктунович на другую. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Великий актёр театра и кино носил фамилию с трагической историей — Смоктунович. Его прадед был сослан в Сибирь, отец и дед пострадали от раскулачивания, а дядю и вовсе расстреляли. В стране, где анкетные данные решали судьбу, такое прошлое автоматически ставило крест на блестящей карьере. Официально Смоктуновский объяснял смену фамилии стремлением к благозвучию, но мы понимаем: за этим скрывалось желание дистанцироваться от семейных трагедий и получить шанс на успех.

Нонна Мордюкова: от революционного пафоса к простоте

Нонна Мордюкова: настоящее имя актрисы было Ноябрина. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Настоящее имя народной артистки — Ноябрина. Скорее всего, девочку назвали в честь Октябрьской революции, хотя есть версия, что просто в честь месяца рождения. Представьте афишу: «В главной роли — Ноябрина Мордюкова». Звучит как пародия на советский агитплакат! Неудивительно, что актриса выбрала более благозвучное имя Нонна, под которым и вошла в историю кинематографа.

Рина Зелёная: когда имя не помещается на афишу

Рина Зелёная: настоящее имя Екатерина и почему её сократили на афише. Фото © ТАСС / В. Лупейко

Актрису звали Екатериной, но создатели афиш посчитали это имя слишком длинным. В эпоху, когда каждый сантиметр печатной площади был на вес золота, менеджеры просто взяли и отрезали первую половину имени. Получилась Рина — короткая, звучная и запоминающаяся. Иногда самые удачные решения рождаются из банальной практичности.

Вера Алентова: случайное открытие в загсе

Вера Алентова: настоящая фамилия Быкова до смены в загсе. Фото © ТАСС / Николай Малышев

Смена фамилии произошла совершенно спонтанно. Вера пришла регистрировать рождение дочери и узнала, что любой человек может сменить фамилию без особых формальностей. Она носила фамилию отца Быкова, но практически его не помнила: тот умер, когда девочке было всего четыре года. Решение далось легко — взять фамилию матери Алентова. Иногда судьбоносные решения принимаются в самых неожиданных местах — даже в очереди в загсе.

Георгий Милляр: от французского аристократа до советского актёра

Георгий Милляр: настоящая фамилия де Мильё. Фото © Wikipedia

Отец будущего актёра был французским аристократом де Мильё. До революции маленький Георгий воспитывался в лучших традициях знатных семей — с гувернантками и в полном достатке. Но после 1917 года аристократическая фамилия стала приговором. Семье пришлось срочно русифицировать фамилию, превратив де Мильё в Милляра. Хорошо, что хватило ума не ждать, пока «товарищи» сами решат судьбу бывшего аристократа.

Фаина Раневская: когда ветер решает судьбу

Фаина Раневская: откуда псевдоним? Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Настоящее имя великой актрисы — Фанни Фельдман. Легенда гласит, что псевдоним родился из случайности. Выходя из банка в Керчи, Фанни выронила из рук деньги, которые унёс ветер. «Зато улетели красиво!» — воскликнула она с присущей ей иронией. Спутник заметил, что так могла бы сказать чеховская Раневская из «Вишнёвого сада». Фраза настолько понравилась актрисе, что она взяла фамилию литературной героини. Иногда великие имена рождаются из мимолётных замечаний и порывов ветра.