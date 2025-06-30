«Помню, как сопротивлялась»: Певица Лолита рассказала, как Трамп запихивал её в лимузин

Певица Лолита Милявская поделилась в беседе с YouTube-каналом «Модный подкаст» воспоминаниями о знакомстве с Дональдом Трампом. Она рассказала, как президент США пытался посадить её в лимузин после ночи в казино.

«Я была игроманом — и перед концертом, и после концерта играла... Трамп, как гостеприимный хозяин, выходил меня провожать. Помню, как они меня запихивали в лимузин, но я сопротивлялась! Вряд ли он меня помнит», — поделилась артистка.

Милявскую с Трампом познакомила бизнесвумен Марина Ковалёва, близко общавшаяся с американским лидером. Именно она привела певицу в казино Трампа. По словам Лолиты, во время её визита там устроили торжественный завтрак и даже организовали мероприятие с VIP-гостями, однако певицу больше интересовала игра в азартные игры, к которым она испытывала пристрастие. Трамп проявлял гостеприимство, провожая Милявскую, но попытка посадить её в лимузин после ночи в казино встретила сопротивление.