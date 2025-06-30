«Помню, как сопротивлялась»: Певица Лолита рассказала, как Трамп запихивал её в лимузин
Лолита Милявская рассказала, как Трамп затаскивал её в лимузин после казино
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Певица Лолита Милявская поделилась в беседе с YouTube-каналом «Модный подкаст» воспоминаниями о знакомстве с Дональдом Трампом. Она рассказала, как президент США пытался посадить её в лимузин после ночи в казино.
«Я была игроманом — и перед концертом, и после концерта играла... Трамп, как гостеприимный хозяин, выходил меня провожать. Помню, как они меня запихивали в лимузин, но я сопротивлялась! Вряд ли он меня помнит», — поделилась артистка.
Милявскую с Трампом познакомила бизнесвумен Марина Ковалёва, близко общавшаяся с американским лидером. Именно она привела певицу в казино Трампа. По словам Лолиты, во время её визита там устроили торжественный завтрак и даже организовали мероприятие с VIP-гостями, однако певицу больше интересовала игра в азартные игры, к которым она испытывала пристрастие. Трамп проявлял гостеприимство, провожая Милявскую, но попытка посадить её в лимузин после ночи в казино встретила сопротивление.
Ранее на церемонии «Премия МУЗ-ТВ 2025» Лолита Милявская с трудом сдерживала слёзы, вспоминая Жанну Фриске, которая ушла из жизни почти десять лет назад. Певица призналась NEWS.ru, что до сих пор не может принять её смерть, особенно когда возвращается мыслями к их последнему разговору. В новогоднюю ночь 2015 года, незадолго до ухода Жанны от рака, у неё была обнадёживающая ремиссия, и она мечтала о рождении ещё одного ребёнка.