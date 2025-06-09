Лолита вспомнила о разбивающем сердце признании Жанны Фриске перед смертью от рака

На церемонии «Премия МУЗ-ТВ 2025» Лолита Милявская с трудом сдерживала эмоции, вспоминая Жанну Фриске, покинувшую наш мир почти десятилетие назад. Артистка откровенно призналась, что до сих пор не может принять факт её кончины, особенно когда возвращается мыслями к их последнему диалогу. Об этом она рассказала NEWS.ru.

Эта заключительная беседа состоялась в новогоднюю ночь 2015 года, незадолго до смерти Фриске от рака. Лолита рассказала, что тогда у Жанны, боровшейся с онкологическим заболеванием, наступила обнадёживающая ремиссия. Певица была полна планов и мечтала о рождении ещё одного ребенка.

«Она говорила, что ещё хочет родить ребенка, что она счастлива. У неё была ремиссия. Я такой её и запомнила», — вспоминала Лолита сквозь слёзы.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. Причиной стала глиобластома — агрессивная форма опухоли мозга. Диагноз был поставлен вскоре после рождения её сына. Артистка покинула этот мир тихо, в окружении самых близких, что, по словам Лолиты, сделало новость о трагедии настоящим шоком для многих коллег.