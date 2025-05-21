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21 мая, 15:38

Сын Жанны Фриске трогательно почтил память матери

Сын певицы Жанны Фриске получил баскетбольную форму с номером её года рождения

Сын Жанны Фриске получил баскетбольную форму с номером 74. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dmitryshepelev

Сын Жанны Фриске получил баскетбольную форму с номером 74. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dmitryshepelev

12-летний сын певицы Жанны Фриске Платон трогательно почтил память матери. Подросток, увлекающийся баскетболом, получил собственную именную форму с номером 74, соответствующим году рождения артистки. Фото выложил в соцсети отец мальчика телеведущий Дмитрий Шепелев.

«Сегодня большой день для Платона! Первая именная форма баскетбольного клуба и личный номер! Он долго об этом мечтал. Поздравляю сына и желаю больших побед!», — написал телеведущий.

Фанаты были приятно удивлены тем, что номер соответствует году рождения Жанны.

Названы главные опасности модели воспитания сына Жанны Фриске
Названы главные опасности модели воспитания сына Жанны Фриске

«Год рождения Жанны…», «Как здорово!», «Удачи, вперёд к победам!» — написали в комментариях.

Платон проявляет интерес не только к баскетболу, но и к музыке — он играет на гитаре и сочиняет свои песни.

Дмитрий Шепелев показал, как сын Жанны Фриске отреагировал на свой кинодебют
Дмитрий Шепелев показал, как сын Жанны Фриске отреагировал на свой кинодебют

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске начали встречаться в 2011 году, а в 2013 году у них родился сын. Через несколько месяцев после этого у певицы диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга. Жанна ушла из жизни в июне 2015 года в возрасте 40 лет. С момента смерти певицы прошло почти десять лет. Насладиться материнством ей не удалось — она скончалась, когда Платону было всего два года.

Сейчас 42-летний телеведущий состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой, у них есть общий сын Тихон, а мачеха активно участвует в воспитании наследника Жанны Фриске.

Вдовец Жанны Фриске готовится к свадьбе
Вдовец Жанны Фриске готовится к свадьбе

Ранее Life.ru писал, что Шепелев рассказал о тревожных аспектах конфликта с родителями Фриске, отметив, что Платон — не цирковая собачка. После того как отец Фриске выразил критику, шоумен выложил снимок своего довольного сына.

Анастасия Никонорова
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