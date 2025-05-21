Сын Жанны Фриске трогательно почтил память матери
Сын певицы Жанны Фриске получил баскетбольную форму с номером её года рождения
Сын Жанны Фриске получил баскетбольную форму с номером 74. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dmitryshepelev
12-летний сын певицы Жанны Фриске Платон трогательно почтил память матери. Подросток, увлекающийся баскетболом, получил собственную именную форму с номером 74, соответствующим году рождения артистки. Фото выложил в соцсети отец мальчика телеведущий Дмитрий Шепелев.
«Сегодня большой день для Платона! Первая именная форма баскетбольного клуба и личный номер! Он долго об этом мечтал. Поздравляю сына и желаю больших побед!», — написал телеведущий.
Фанаты были приятно удивлены тем, что номер соответствует году рождения Жанны.
«Год рождения Жанны…», «Как здорово!», «Удачи, вперёд к победам!» — написали в комментариях.
Платон проявляет интерес не только к баскетболу, но и к музыке — он играет на гитаре и сочиняет свои песни.
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске начали встречаться в 2011 году, а в 2013 году у них родился сын. Через несколько месяцев после этого у певицы диагностировали неоперабельную опухоль головного мозга. Жанна ушла из жизни в июне 2015 года в возрасте 40 лет. С момента смерти певицы прошло почти десять лет. Насладиться материнством ей не удалось — она скончалась, когда Платону было всего два года.
Сейчас 42-летний телеведущий состоит в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой, у них есть общий сын Тихон, а мачеха активно участвует в воспитании наследника Жанны Фриске.
Ранее Life.ru писал, что Шепелев рассказал о тревожных аспектах конфликта с родителями Фриске, отметив, что Платон — не цирковая собачка. После того как отец Фриске выразил критику, шоумен выложил снимок своего довольного сына.