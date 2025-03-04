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4 марта, 14:46

Шепелев после критики отца Фриске опубликовал фото счастливого сына Платона

Шепелев с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryshepelev

Шепелев с детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryshepelev

После интервью телеведущего Дмитрия Шепелева с Надеждой Стрелец возник скандал. Отец певицы Жанны Фриске обвинил его во лжи. Шепелев пояснил, что не позволяет своему сыну общаться с бабушкой и дедушкой со стороны матери, поскольку несколько лет назад отец Фриске напал на него с ножом.

«Я верю, пройдёт время, и мы встретимся. Хочу, чтобы Платон был умным, хорошо учился и продолжил дело Жанны. Лезть в его жизнь не стану — если он сам придёт, то мы все будем только рады!» — заявил отец певицы в беседе со «СтарХит».

На фоне разразившегося скандала Шепелев решил продемонстрировать, что у сына всё хорошо даже без участия бабушки и дедушки. Телеведущий поделился редкими фотографиями с 11-летним Платоном, на которых мальчик улыбается и выглядит довольным. По его словам, наследник увлекается спортом и музыкой: он занимается баскетболом в школе олимпийского резерва и играет на бас-гитаре.

Дмитрий Шепелев показал, как сын Жанны Фриске отреагировал на свой кинодебют
Дмитрий Шепелев показал, как сын Жанны Фриске отреагировал на свой кинодебют

Напомним, телеведущий Дмитрий Шепелев впервые за долгое время дал откровенное интервью, в котором рассказал о сложных отношениях с родителями покойной супруги Жанны Фриске. По его словам, конфликт начался с попыток тестя и тёщи втянуть их сына в ситуацию с болезнью матери. Конфликты дошли до критической точки. Отец певицы напал на Шепелева и его водителя с ножом, не желая отдавать Платона.

Александра Мышляева
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