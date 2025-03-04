Шепелев после критики отца Фриске опубликовал фото счастливого сына Платона

После интервью телеведущего Дмитрия Шепелева с Надеждой Стрелец возник скандал. Отец певицы Жанны Фриске обвинил его во лжи. Шепелев пояснил, что не позволяет своему сыну общаться с бабушкой и дедушкой со стороны матери, поскольку несколько лет назад отец Фриске напал на него с ножом.

«Я верю, пройдёт время, и мы встретимся. Хочу, чтобы Платон был умным, хорошо учился и продолжил дело Жанны. Лезть в его жизнь не стану — если он сам придёт, то мы все будем только рады!» — заявил отец певицы в беседе со «СтарХит».

На фоне разразившегося скандала Шепелев решил продемонстрировать, что у сына всё хорошо даже без участия бабушки и дедушки. Телеведущий поделился редкими фотографиями с 11-летним Платоном, на которых мальчик улыбается и выглядит довольным. По его словам, наследник увлекается спортом и музыкой: он занимается баскетболом в школе олимпийского резерва и играет на бас-гитаре.