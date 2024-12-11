Дмитрий Шепелев показал, как сын Жанны Фриске отреагировал на свой кинодебют
Платон Шепелев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryshepelev
Дмитрий Шепелев, известный телеведущий, редко делится подробностями о сыне Платоне, рождённом от Жанны Фриске. Однако недавно он рассказал радостную новость: 11-летний Платон дебютировал в кино. В своём блоге Шепелев опубликовал видео, на котором Платон впервые видит себя на экране, сообщают Woman Hit. Мальчик не скрывал эмоций: он прыгал и кричал от радости, буквально потеряв дар речи.
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева отреагировал на своё появление в кино. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryshepelev
Эти кадры вызвали бурные обсуждения среди пользователей интернета. Многие заметили, насколько Платон похож на свою маму. Комментарии вроде «Как похож на маму!» и «Копия мамы» заполонили социальные сети, подчёркивая, что мальчик унаследовал черты Жанны.
Жанна Фриске, популярная певица и актриса, скончалась девять лет назад в возрасте 41 года от глиобластомы. Это же заболевание диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк. Жанна узнала о болезни вскоре после рождения Платона и проходила лечение в клиниках США и Германии, но, к сожалению, не смогла победить недуг.
Сегодня Платон продолжает радовать отца своими успехами, и его дебют в сериале «Плакса 2» стал важным событием не только для семьи, но и для поклонников Жанны. Дмитрий Шепелев гордится сыном и продолжает поддерживать его в новых начинаниях.
Второй сезон сериала «Плакса» обещает стать настоящим музыкальным событием. Для проекта было создано более 20 оригинальных песен, из которых 14 уже обзавелись клипами.
Напомним, ранее сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева — Платон — дебютировал в сериале «Плакса 2». Он сыграл эпизодическую роль вместе с отцом во втором сезоне сериала. По сюжету драмеди главная героиня Маша вместе с группой «Плакса» отправляется в Москву на музыкальный конкурс школьников. Дмитрий Шепелев выступает в роли ведущего этого соревнования, а его сын Платон становится одним из конкурсантов, которые борются за главный приз.