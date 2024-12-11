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11 декабря, 13:49

Дмитрий Шепелев показал, как сын Жанны Фриске отреагировал на свой кинодебют

Платон Шепелев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryshepelev

Платон Шепелев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев, известный телеведущий, редко делится подробностями о сыне Платоне, рождённом от Жанны Фриске. Однако недавно он рассказал радостную новость: 11-летний Платон дебютировал в кино. В своём блоге Шепелев опубликовал видео, на котором Платон впервые видит себя на экране, сообщают Woman Hit. Мальчик не скрывал эмоций: он прыгал и кричал от радости, буквально потеряв дар речи.

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева отреагировал на своё появление в кино. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryshepelev

Эти кадры вызвали бурные обсуждения среди пользователей интернета. Многие заметили, насколько Платон похож на свою маму. Комментарии вроде «Как похож на маму!» и «Копия мамы» заполонили социальные сети, подчёркивая, что мальчик унаследовал черты Жанны.

Жанна Фриске, популярная певица и актриса, скончалась девять лет назад в возрасте 41 года от глиобластомы. Это же заболевание диагностировали у актрисы Анастасии Заворотнюк. Жанна узнала о болезни вскоре после рождения Платона и проходила лечение в клиниках США и Германии, но, к сожалению, не смогла победить недуг.

Сегодня Платон продолжает радовать отца своими успехами, и его дебют в сериале «Плакса 2» стал важным событием не только для семьи, но и для поклонников Жанны. Дмитрий Шепелев гордится сыном и продолжает поддерживать его в новых начинаниях.

Второй сезон сериала «Плакса» обещает стать настоящим музыкальным событием. Для проекта было создано более 20 оригинальных песен, из которых 14 уже обзавелись клипами.

Названы главные опасности модели воспитания сына Жанны Фриске
Названы главные опасности модели воспитания сына Жанны Фриске

Напомним, ранее сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева — Платон — дебютировал в сериале «Плакса 2». Он сыграл эпизодическую роль вместе с отцом во втором сезоне сериала. По сюжету драмеди главная героиня Маша вместе с группой «Плакса» отправляется в Москву на музыкальный конкурс школьников. Дмитрий Шепелев выступает в роли ведущего этого соревнования, а его сын Платон становится одним из конкурсантов, которые борются за главный приз.

Валентина Раппопорт
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