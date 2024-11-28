Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева дебютировал в сериале «Плакса 2»

11-летний Платон, сын телеведущего Дмитрия Шепелева и покойной певицы Жанны Фриске, впервые появился на экране. Он сыграл эпизодическую роль вместе с отцом во втором сезоне сериала «Плакса». Об этом сообщают РБК Life со ссылкой на пресс-службу телеканала СТС.

По сюжету драмеди главная героиня Маша вместе с группой «Плакса» отправляется в Москву на музыкальный конкурс школьников. Дмитрий Шепелев выступает в роли ведущего этого соревнования, а его сын Платон становится одним из конкурсантов, которые борются за главный приз. Конкурс возглавляет известный рэпер Баста, он замечает талант Маши и предлагает ей спеть дуэтом.

Второй сезон сериала обещает быть насыщенным музыкальными номерами: для проекта было создано более 20 песен, на 14 из которых уже сняли клипы. Некоторые из них попадут в ротацию на музыкальных каналах ещё до премьеры. Релиз альбома с саундтреком запланирован на 6 декабря. Премьера «Плаксы 2» состоится 9 декабря в онлайн-кинотеатре Wink после показа на телеканале СТС.

Среди актёров, участвующих в новом сезоне, — Ника Жукова в роли Маши, Ваня Дмитриенко, играющий гитариста Никиту, и Анар, исполняющий роль Льва, сына влиятельного бизнесмена. Родителей Маши снова сыграют Агата Муцениеце и Роман Маякин, а бабушку — Ирина Розанова. Режиссёром проекта выступил Андрей Силкин.

Дмитрий Шепелев, который родился в Минске, известен своими работами на телевидении. Он вёл передачи «Можешь? Спой», «ДОстояние РЕспублики», «Минута славы», а также участвовал в создании шоу на СТС и ТНТ. С 2011 по 2015 год он состоял в отношениях с Жанной Фриске, с которой у них родился сын Платон. После смерти Жанны в 2015 году Шепелев воспитывает Платона и ещё одного сына, Тихона, от дизайнера Екатерины Тулуповой.