«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 09:39

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева дебютировал в сериале «Плакса 2»

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев с сыном Платоном. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitryshepelev

11-летний Платон, сын телеведущего Дмитрия Шепелева и покойной певицы Жанны Фриске, впервые появился на экране. Он сыграл эпизодическую роль вместе с отцом во втором сезоне сериала «Плакса». Об этом сообщают РБК Life со ссылкой на пресс-службу телеканала СТС.

По сюжету драмеди главная героиня Маша вместе с группой «Плакса» отправляется в Москву на музыкальный конкурс школьников. Дмитрий Шепелев выступает в роли ведущего этого соревнования, а его сын Платон становится одним из конкурсантов, которые борются за главный приз. Конкурс возглавляет известный рэпер Баста, он замечает талант Маши и предлагает ей спеть дуэтом.

Второй сезон сериала обещает быть насыщенным музыкальными номерами: для проекта было создано более 20 песен, на 14 из которых уже сняли клипы. Некоторые из них попадут в ротацию на музыкальных каналах ещё до премьеры. Релиз альбома с саундтреком запланирован на 6 декабря. Премьера «Плаксы 2» состоится 9 декабря в онлайн-кинотеатре Wink после показа на телеканале СТС.

Среди актёров, участвующих в новом сезоне, — Ника Жукова в роли Маши, Ваня Дмитриенко, играющий гитариста Никиту, и Анар, исполняющий роль Льва, сына влиятельного бизнесмена. Родителей Маши снова сыграют Агата Муцениеце и Роман Маякин, а бабушку — Ирина Розанова. Режиссёром проекта выступил Андрей Силкин.

Дмитрий Шепелев, который родился в Минске, известен своими работами на телевидении. Он вёл передачи «Можешь? Спой», «ДОстояние РЕспублики», «Минута славы», а также участвовал в создании шоу на СТС и ТНТ. С 2011 по 2015 год он состоял в отношениях с Жанной Фриске, с которой у них родился сын Платон. После смерти Жанны в 2015 году Шепелев воспитывает Платона и ещё одного сына, Тихона, от дизайнера Екатерины Тулуповой.

Стало известно, куда пропал Дмитрий Шепелев
Стало известно, куда пропал Дмитрий Шепелев

Напоминаем, что недавно отец Фриске откровенно рассказал, за что возненавидел унижавшего Жанну Шепелева. Высокомерный «зять» не понравился не только Владимиру Борисовичу, но и друзьям экс-«блестящей».

Александра Журавская
  • Новости
  • Жанна Фриске
  • Дмитрий Шепелев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar