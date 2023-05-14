Стало известно, куда пропал Дмитрий Шепелев
КП: Шепелев не появляется в роли ведущего из-за продюсерской работы
Телеведущий Дмитрий Шепелев давно не появлялся на ТВ, поскольку начал заниматься продюсерской работой. Об этом пишет сайт kp.ru.
По данным издания, Шепелев не сидит без дела, а работает над образовательным проектом для одного из федеральных телеканалов. Сам он его вести не будет.
Для успешной продюсерской работы телеведущий даже начал получать дополнительное образование. У него уже есть диплом журфака Белорусского государственного университета, но сейчас он проходит курс по бизнес-продюсированию.
В соцсетях предполагали, что Шепелев живёт на деньги сына от Жанны Фриске — Платона. Ребёнку в наследство достались счета и недвижимость мамы, которая скончалась в 2015 году от неизлечимой болезни.
Напомним, в прошлом году отец Фриске подписал мировое соглашение с Шепелевым, сумев сохранить квартиру певицы для внука. Владимир Борисович "забыл" о долге телеведущего в семь миллионов рублей и взамен получил долю Платона в апартаментах.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев