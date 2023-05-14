Стало известно, куда пропал Дмитрий Шепелев

Телеведущий Дмитрий Шепелев давно не появлялся на ТВ, поскольку начал заниматься продюсерской работой. Об этом пишет сайт kp.ru.

По данным издания, Шепелев не сидит без дела, а работает над образовательным проектом для одного из федеральных телеканалов. Сам он его вести не будет.

Для успешной продюсерской работы телеведущий даже начал получать дополнительное образование. У него уже есть диплом журфака Белорусского государственного университета, но сейчас он проходит курс по бизнес-продюсированию.

В соцсетях предполагали, что Шепелев живёт на деньги сына от Жанны Фриске — Платона. Ребёнку в наследство достались счета и недвижимость мамы, которая скончалась в 2015 году от неизлечимой болезни.