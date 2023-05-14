Регион

Уведомления отключены

14 мая, 17:56

Стало известно, куда пропал Дмитрий Шепелев

КП: Шепелев не появляется в роли ведущего из-за продюсерской работы

Телеведущий Дмитрий Шепелев давно не появлялся на ТВ, поскольку начал заниматься продюсерской работой. Об этом пишет сайт kp.ru.

По данным издания, Шепелев не сидит без дела, а работает над образовательным проектом для одного из федеральных телеканалов. Сам он его вести не будет.

Для успешной продюсерской работы телеведущий даже начал получать дополнительное образование. У него уже есть диплом журфака Белорусского государственного университета, но сейчас он проходит курс по бизнес-продюсированию.

В соцсетях предполагали, что Шепелев живёт на деньги сына от Жанны Фриске — Платона. Ребёнку в наследство достались счета и недвижимость мамы, которая скончалась в 2015 году от неизлечимой болезни.

Отец Фриске откровенно рассказал, за что возненавидел унижавшего Жанну Шепелева

Отец Фриске откровенно рассказал, за что возненавидел унижавшего Жанну Шепелева

Напомним, в прошлом году отец Фриске подписал мировое соглашение с Шепелевым, сумев сохранить квартиру певицы для внука. Владимир Борисович "забыл" о долге телеведущего в семь миллионов рублей и взамен получил долю Платона в апартаментах.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Илья Суриков
  • Новости
  • Дмитрий Шепелев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров