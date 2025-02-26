«Платон — не цирковая собачка»: Шепелев раскрыл пугающие детали конфликта с родителями Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев впервые после длительного перерыва дал откровенное интервью, где поделился подробностями проблемных отношений с родителями покойной супруги Жанны Фриске. В разговоре с журналисткой Надеждой Стрелец он заявил, что неспроста изолировал сына Платона от бабушки и дедушки.

По словам Шепелева, всё началось с желания тестя и тёщи втянуть ребёнка в историю с болезнью мамы. Однако даже мольбы телеведущего на коленях не остановили родителей Фриске.

«Однажды, вернувшись домой, мне сообщили, что к нам приедут из одного шоу, чтобы показать Платошку. Он не цирковая собачка, чтобы его таскали по программам», — возмутился шоумен.

Однако этим история не закончилась. После смерти супруги Дмитрий пытался перевезти вещи сына от родителей Фриске в свой дом. В этот момент отец певицы Владимир напал на вдовца и его водителя с ножом, не желая отдавать Платона.

«Спустя несколько месяцев пять человек, двое из которых находятся в федеральном розыске, караулили меня и моего ребёнка. И нападали на нас для того, чтобы отобрать Платона. Если бы у меня не было охраны, что бы пережил мой ребёнок?» — вопросил Шепелев.