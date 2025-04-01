Вдовец Жанны Фриске готовится к свадьбе
Шоумен Шепелев собирается жениться на дизайнере Екатерине Тулуповой
Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmitryshepelev
Шоумен Дмитрий Шепелев спустя 10 лет после смерти певицы Жанны Фриске решил вновь связать себя узами брака. На этот раз его избранницей стала дизайнер Екатерина Тулупова. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на коллег телеведущего.
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmitryshepelev
Шепелев и Тулупова живут вместе с 2018 года. Они познакомились в детском саду. Вернее, сначала контакт между собой наладили их дети, а уж потом они. У женщины есть дочь Лада от первого брака, с которой в садике подружился сын шоумена Платон.
Весной 2021 года у Шепелева с Тулуповой появился общий сын, назвали Тихоном. Теперь они живут все вместе, называя всех детей «нашими».
Однако в официальном браке они до сих пор не состоят, несмотря на то, что Шепелев на публике зовёт Екатерину «женой». По словам коллег телеведущего, свадьбу они сыграют этим летом.
Кстати, в 2019 году отец Жанны Фриске рассказал, что его дочь ненавидела Шепелева, а перед смертью он даже не заботился о ней. О своей новой возлюбленной шоумен сообщил также в 2019 году. По его словам, их дети Платон и Лада уже были не разлей вода, когда сами они ещё даже не начали встречаться.