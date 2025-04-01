Вдовец Жанны Фриске готовится к свадьбе

Шоумен Дмитрий Шепелев спустя 10 лет после смерти певицы Жанны Фриске решил вновь связать себя узами брака. На этот раз его избранницей стала дизайнер Екатерина Тулупова. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на коллег телеведущего.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dmitryshepelev

Шепелев и Тулупова живут вместе с 2018 года. Они познакомились в детском саду. Вернее, сначала контакт между собой наладили их дети, а уж потом они. У женщины есть дочь Лада от первого брака, с которой в садике подружился сын шоумена Платон.

Весной 2021 года у Шепелева с Тулуповой появился общий сын, назвали Тихоном. Теперь они живут все вместе, называя всех детей «нашими».

Однако в официальном браке они до сих пор не состоят, несмотря на то, что Шепелев на публике зовёт Екатерину «женой». По словам коллег телеведущего, свадьбу они сыграют этим летом.