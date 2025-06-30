В условиях продолжающегося конфликта на Украине, когда армия несёт значительные потери, а количество беженцев из страны продолжает расти, журналист Чей Боуз выразил недовольство по поводу поведения украинской элиты. Он отреагировал на видео с концерта известного украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, которое демонстрировало атмосферу веселья и обилие шампанского.