«Шампанское течёт рекой, а беженцы — в Европу»: На Западе отреагировали на концерт Сердючки в Одессе
Журналист Боуз возмутился выступлению Верки Сердючки в Одессе
Обложка © ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев
В условиях продолжающегося конфликта на Украине, когда армия несёт значительные потери, а количество беженцев из страны продолжает расти, журналист Чей Боуз выразил недовольство по поводу поведения украинской элиты. Он отреагировал на видео с концерта известного украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, которое демонстрировало атмосферу веселья и обилие шампанского.
«Беженцы продолжают течь в Европу. Шампанское продолжает течь рекой для украинской элиты. Время вечеринок в Одессе. Буквально ванны французского шампанского», — написал журналист в своём посте в соцсети Х.
Напомним, что концерт Сердючки состоялся в одном из отелей Киева. Из-за него на Украине разразился скандал, так как артист исполнял песни на русском языке. В ответ на претензии Данилко заявил, что из песни слов не выкинуть. В конце концов за исполнение русскоязычных песен оштрафовали директора отеля, где проводилось мероприятие. Позже концерт состоялся и в Одессе.