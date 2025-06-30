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30 июня, 14:01

«Шампанское течёт рекой, а беженцы — в Европу»: На Западе отреагировали на концерт Сердючки в Одессе

Журналист Боуз возмутился выступлению Верки Сердючки в Одессе

Обложка © ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

Обложка © ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев

В условиях продолжающегося конфликта на Украине, когда армия несёт значительные потери, а количество беженцев из страны продолжает расти, журналист Чей Боуз выразил недовольство по поводу поведения украинской элиты. Он отреагировал на видео с концерта известного украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, которое демонстрировало атмосферу веселья и обилие шампанского.

«Беженцы продолжают течь в Европу. Шампанское продолжает течь рекой для украинской элиты. Время вечеринок в Одессе. Буквально ванны французского шампанского»,написал журналист в своём посте в соцсети Х.

Верку Сердючку заподозрили в подготовке к бегству с Украины
Верку Сердючку заподозрили в подготовке к бегству с Украины

Напомним, что концерт Сердючки состоялся в одном из отелей Киева. Из-за него на Украине разразился скандал, так как артист исполнял песни на русском языке. В ответ на претензии Данилко заявил, что из песни слов не выкинуть. В конце концов за исполнение русскоязычных песен оштрафовали директора отеля, где проводилось мероприятие. Позже концерт состоялся и в Одессе.

Полина Никифорова
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