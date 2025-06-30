Спутница Ди Каприо порвала своё полупрозрачное платье на свадьбе Безоса

Черетти посетила вечеринку в эффектном винтажном макси-платье Dolce & Gabbana. Полупрозрачный наряд с открытой спиной и глубоким декольте был дополнен серебристыми аксессуарами — клатчем, ожерельем и браслетом. Позже модель поделилась в соцсетях фотографией платья с повреждениями, оставив в тайне причину их появления. Внимательные поклонники быстро заметили, что именно в таком же наряде в 2003 году на Met Gala появлялась бывшая возлюбленная Ди Каприо — модель Жизель Бюндхен.