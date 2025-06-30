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30 июня, 14:03

Спутница Ди Каприо порвала своё полупрозрачное платье на свадьбе Безоса

Девушка Ди Каприо Виттория порвала полупрозрачное платье на свадьбе Безоса

Виттория Черетти. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vittoria

Виттория Черетти. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vittoria

На роскошной свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес возлюбленная Леонардо Ди Каприо — модель Виттория Черетти — порвала своё полупрозрачное платье. Манекенщица опубликовала фото в социальных сетях.

Порванное платье Виттории Черетти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vittoria

Порванное платье Виттории Черетти. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vittoria

Черетти посетила вечеринку в эффектном винтажном макси-платье Dolce & Gabbana. Полупрозрачный наряд с открытой спиной и глубоким декольте был дополнен серебристыми аксессуарами — клатчем, ожерельем и браслетом. Позже модель поделилась в соцсетях фотографией платья с повреждениями, оставив в тайне причину их появления. Внимательные поклонники быстро заметили, что именно в таком же наряде в 2003 году на Met Gala появлялась бывшая возлюбленная Ди Каприо — модель Жизель Бюндхен.

Санчес выложила новые фотографии со свадьбы с Безосом, показав роскошное платье
Санчес выложила новые фотографии со свадьбы с Безосом, показав роскошное платье

Напомним, что Лорен Санчес и Джефф Безос официально поженились 27 июня. Журналистка подтвердила новость, сменив имя в социальных сетях на «Лорен Санчес Безос» и опубликовав свадебное фото с мужем в смокинге.

Мария Любицкая
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