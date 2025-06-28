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27 июня, 22:53

Миллиардер Джефф Безос женился на Лорен Санчес

Джефф Безос женился на Лорен Санчес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laurensanchezbezos

Джефф Безос женился на Лорен Санчес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laurensanchezbezos

Основатель Amazon Джефф Безос и Лорен Санчес официально объявили о заключении брака. Как сообщает журнал Vogue, свадебная церемония состоялась 27 июня 2025 года в Венеции, праздничные мероприятия продлятся до 28 июня.

Экс-ведущая изменила имя в Instagram* на «Лорен Санчес Безос». Она также опубликовала фотографию с церемонии. На снимке Санчес изображена в элегантном свадебном платье, а Безос — в классическом смокинге.

«27.06.2025», — написала Лорен.

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Напомним, романтические отношения между миллиардером Джеффом Безосом и Лорен Санчес стали известны в начале 2019 года, сразу после его развода с Маккензи Скотт, которая была его супругой на протяжении четверти века. Лорен уже пережила два разводa и имеет троих детей от предыдущих браков. Пара довольно быстро решила узаконить свои отношения и объявила о предстоящей свадьбе. Состояние Безоса оценивается в 220 миллиардов долларов, и он намерен подписать брачный контракт с женой.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Артём Гапоненко
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