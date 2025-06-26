Обещать — не значит жениться: Life.ru выяснил, почему россияне откладывают свадьбу

Переосмысление традиций семейной жизни проявляется в изменениях отношения к браку и торжествам, связанным с ним. Согласно опросу, проведённому сервисом знакомств Teamo, значительная часть россиян либо не спешит узаконить отношения, либо вовсе отказывается от официальной регистрации. Результаты исследования оказались в распоряжение Life.ru.

«Раньше люди нередко оставались в токсичных отношениях просто потому что «так принято» или «стерпится-слюбится». Сейчас же многие задаются вопросами: «Чего я хочу? Где мои границы?» — и это настоящий прогресс! Сегодня люди всё чаще знакомятся онлайн, где можно заранее пообщаться с человеком и отсеять неподходящих кандидатов», — рассказала CEO сервиса знакомств Teamo Анна Гришачёва.

В 2025 году почти треть респондентов — 28% — состоит в союзах без оформления брака, из них около половины живут вместе более трёх лет. При этом 63,8% опрошенных не нашли постоянного партнёра, несмотря на желание построить серьёзные отношения.

Разные взгляды на брак демонстрируют и планы россиян. Каждый пятый (19,2%) собирается оформить отношения официально, почти такая же доля — 17,5% — считает регистрацию ненужной. При этом 17,3% сознательно избегают внесения штампа в паспорт. Что касается празднования, 24,2% не планируют свадебных мероприятий, 20,6% воспринимают их как излишние, а лишь 10,7% намерены устроить торжество.

В Москве 31,69% планируют брак, но почти треть из них отказывается от пышного праздника, считая его слишком затратным и некомфортным. В Санкт-Петербурге, Сибири и на Урале число желающих устроить свадьбу значительно меньше — от 8 до 11%. В Поволжье предпочтение отдают маленьким мероприятиям без большого количества гостей.

Главные причины отсрочки или отказа от свадьбы связаны с финансами и личными взглядами. Четверть респондентов воспринимает брак как формальность без особого смысла, 15% указывают на высокие расходы, а почти 8% избегают лишнего внимания. Семейное противодействие встречается редко — всего у 2% опрошенных.

Финансовая сторона волнует многих: 41,6% называют затраты на организацию, платье и банкет основной преградой. Более 21% не хотят устраивать большие сборища, предпочитая избегать шума и обязательств по развлечению гостей. Традиционные обряды и ритуалы вызывают негатив у 21,3%.

Официальное оформление связано с бюрократическими сложностями, из-за которых 15,4% респондентов откладывают регистрацию. Помимо этого, встречаются и необычные причины: запреты со стороны родителей, наличие у партнёров детей от прошлых союзов, проблемы с питомцами и опасения относительно раздела имущества в случае развода. Некоторые боятся менять фамилию или «потерять невесту».

«Какой бы ни была причина отложить свадьбу — это личный выбор каждого. Самое важное — искреннее желание создавать глубокие, доверительные отношения, наполненные любовью и взаимопониманием», — подчёркивает Гришачёва.

Варианты проведения брака меняются: 35,6% предпочитают небольшие интимные торжества, 28,4% мечтают отправиться в романтическое путешествие, 22,2% вообще не планируют праздновать, а 13,9% ограничиваются только официальной регистрацией. Общественная реакция на отказ от женитьбы неоднозначна: 51,2% близких принимают выбор, 18,3% регулярно задают навязчивые вопросы, 15,7% осуждают молча, а 14,9% допускают неприятные шутки.

Финансовые мотивы подтверждаются желанием 38,4% получить государственную компенсацию в размере 300 тысяч рублей за регистрацию брака. Для свадьбы мечты 31,5% не хватает более двух миллионов рублей, 29,5% рассчитывают на сумму от 200 до 500 тысяч, 27,8% — от 700 тысяч до миллиона, и лишь 11,2% — на 50–100 тысяч рублей.

В итоге данные свидетельствуют о том, что брак в современном обществе перестаёт быть обязательным этапом жизни и превращается в осознанный выбор, основанный на личных обстоятельствах и финансовых возможностях. Развитие этих тенденций покажет ближайшее будущее.