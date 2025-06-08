«Сухая» свадьба: Молодожёны в России массово отказываются от алкоголя на празднике

В России набирает обороты необычная свадебная тенденция: всё больше пар отказываются от традиционных алкогольных напитков в пользу их безалкогольных аналогов. По данным свадебных организаторов, на праздничных столах теперь не встретить привычного спиртного — его место занимают безалкогольные вина, джины и даже виски, практически не уступающие по вкусу своим «старшим» собратьям. Об этом сообщает SHOT.

Тренд на «сухую» свадьбу особенно востребован среди молодожёнов старше 35 лет. Их главная мотивация — желание сохранить ясность рассудка и в полной мере насладиться одним из самых важных дней в жизни, запечатлев каждую его деталь, а не утонуть в хмельном забытьи.

Трезвые торжества также выбирают приверженцы здорового образа жизни, стремящиеся создать атмосферу праздника без нетрезвых инцидентов. Хотя большинство приглашённых с пониманием относятся к выбору виновников торжества, иногда встречаются исключения: некоторых гостей просто не остановить какими-то там устными запретами.