Бородина и Сердюков закатили шикарную свадебную церемонию
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков сыграли свадьбу
Ксения Бородина вместе с супругом. Обложка © Telegram / Ксения Бородина
Всего спустя три недели после росписи телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков устроили пышную свадебную церемонию. Невеста поделилась кадрами с торжества в своих социальных сетях.
«Вчера 23.06.2025», — кратко подписала телеведущая трогательные фото с пышного торжества.
Напомним, в начале июня телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков связали себя узами брака. Свадебная церемония прошла в Барвихе, во Дворце бракосочетания № 1, в присутствии только самых родных и близких. Однако не все поклонники обрадовались за пару. Фанаты Ксении считают, что нынешний супруг — недостойная для неё партия.