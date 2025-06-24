Бородина и Сердюков закатили шикарную свадебную церемонию

Всего спустя три недели после росписи телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков устроили пышную свадебную церемонию. Невеста поделилась кадрами с торжества в своих социальных сетях.

Напомним, в начале июня телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков связали себя узами брака. Свадебная церемония прошла в Барвихе, во Дворце бракосочетания № 1, в присутствии только самых родных и близких. Однако не все поклонники обрадовались за пару. Фанаты Ксении считают, что нынешний супруг — недостойная для неё партия.