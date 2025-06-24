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Регион
24 июня, 08:11

Бородина и Сердюков закатили шикарную свадебную церемонию

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков сыграли свадьбу

Ксения Бородина вместе с супругом. Обложка © Telegram / Ксения Бородина

Ксения Бородина вместе с супругом. Обложка © Telegram / Ксения Бородина

Всего спустя три недели после росписи телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков устроили пышную свадебную церемонию. Невеста поделилась кадрами с торжества в своих социальных сетях.

  • Свадьба Ксении Бородиной. Фото © Telegram / Ксения Бородина
    Свадьба Ксении Бородиной. Фото © Telegram / Ксения Бородина
  • Свадьба Ксении Бородиной. Фото © Telegram / Ксения Бородина
    Свадьба Ксении Бородиной. Фото © Telegram / Ксения Бородина
  • Свадьба Ксении Бородиной. Фото © Telegram / Ксения Бородина
    Свадьба Ксении Бородиной. Фото © Telegram / Ксения Бородина
  • Свадьба Ксении Бородиной. Фото © Telegram / Ксения Бородина
    Свадьба Ксении Бородиной. Фото © Telegram / Ксения Бородина
  • Свадьба Ксении Бородиной. Фото © Telegram / Ксения Бородина
    Свадьба Ксении Бородиной. Фото © Telegram / Ксения Бородина

Свадьба Ксении Бородиной. Фото © Telegram / Ксения Бородина

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«Вчера 23.06.2025», — кратко подписала телеведущая трогательные фото с пышного торжества.

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Напомним, в начале июня телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков связали себя узами брака. Свадебная церемония прошла в Барвихе, во Дворце бракосочетания № 1, в присутствии только самых родных и близких. Однако не все поклонники обрадовались за пару. Фанаты Ксении считают, что нынешний супруг — недостойная для неё партия.

Мария Любицкая
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