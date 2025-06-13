Дуа Липа подтвердила помолвку с актёром сериала «Война и мир»
Певица Дуа Липа выходит замуж за актёра Каллума Тёрнера
Дуа Липа и Каллум Тёрнер. Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini
29-летняя поп-исполнительница Дуа Липа объявила о своей помолвке с 35-летним актёром Каллумом Тёрнером. Звезда призналась, что именно со своим женихом мечтает вместе встретить старость и провести всю оставшуюся жизнь.
Несмотря на то, что пара не афишировала свой роман в социальных сетях, их отношения были известны публике. Лишь спустя полгода после начала отношений певица подтвердила их связь, опубликовав совместные фотографии с Тёрнером, известным по роли Анатоля Курагина в сериале «Война и мир». В конце прошлого года стало известно о предложении руки и сердца, а теперь пара подтвердила, что готовится к свадебному торжеству.
«Да, мы помолвлены. Это очень волнительно. Я просто в восторге от кольца. Оно идеально мне подходит. Приятно осознавать, что человек, с которым ты собираешься провести остаток своей жизни, очень хорошо тебя знает», — заявила певица в интервью журналу Vogue.
Дуа Липа призналась, что видит будущее именно с Каллумом. Решение стареть вместе, вместе переживать жизнь и просто быть лучшими друзьями навсегда — это поистине особенное чувство для певицы, которое она давно мечтала испытать.
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