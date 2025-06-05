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Регион
5 июня, 14:56

Живот уже не спрятать: Белое платье раскрыло секрет Агаты Муцениеце

Агата Муцениеце вышла в свет с округлившимся животом и удивила фанатов

Пётр Дранга и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Пётр Дранга и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце стала одной из самых обсуждаемых персон на Забайкальском кинофестивале, который проходит с 5 по 8 июня. Появление актрисы с заметно округлившимся животом вызвало новую волну слухов о её беременности.

Агата Муцениеце на Забайкальском кинофестивале. Фото © Telegram / NEWS.ru | Фото и видео

Агата Муцениеце на Забайкальском кинофестивале. Фото © Telegram / NEWS.ru | Фото и видео

Как сообщает корреспондент NEWS.ru, на мероприятие актриса надела обтягивающее белое платье, через которое просматривался округлившийся живот. Тут же в Сети начали строить предположения, что она ждёт ребёнка от своего нового возлюбленного — музыканта Петра Дранги.

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Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце выходит замуж. Пётр Дранга сделал ей предложение руки и сердца во время их совместного отдыха в горах.

Мария Любицкая
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