Живот уже не спрятать: Белое платье раскрыло секрет Агаты Муцениеце

Агата Муцениеце стала одной из самых обсуждаемых персон на Забайкальском кинофестивале, который проходит с 5 по 8 июня. Появление актрисы с заметно округлившимся животом вызвало новую волну слухов о её беременности.

Агата Муцениеце на Забайкальском кинофестивале. Фото © Telegram / NEWS.ru | Фото и видео

Как сообщает корреспондент NEWS.ru, на мероприятие актриса надела обтягивающее белое платье, через которое просматривался округлившийся живот. Тут же в Сети начали строить предположения, что она ждёт ребёнка от своего нового возлюбленного — музыканта Петра Дранги.