«Очень необычный формат»: Раскрыты подробности о грядущей свадьбе Муцениеце и Дранги

Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга активно занимаются подготовкой к свадьбе. Однако мероприятие будет только для своих, рассказал продюсер Сергей Дворцов.

«Ни о каком грандиозном торжестве на сотни гостей речи не идет. Будут присутствовать только самые близкие. Но известно, что формат ожидается очень необычный. Допускают, что это будет какая-то интересная локация, может, даже за границей», — приводит слова продюсера Woman.ru.