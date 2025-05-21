«Очень необычный формат»: Раскрыты подробности о грядущей свадьбе Муцениеце и Дранги
Продюсер Дворцов: Свадьба Муцениеце и Дранги пройдёт в необычном формате
Пётр Дранга и Агата Муцениеце. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata
Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга активно занимаются подготовкой к свадьбе. Однако мероприятие будет только для своих, рассказал продюсер Сергей Дворцов.
«Ни о каком грандиозном торжестве на сотни гостей речи не идет. Будут присутствовать только самые близкие. Но известно, что формат ожидается очень необычный. Допускают, что это будет какая-то интересная локация, может, даже за границей», — приводит слова продюсера Woman.ru.
Напомним, что Муцениеце в 2020 году заявила о разрыве с актёром Павлом Прилучным после девяти лет брака. В июне того года пара официально развелась. По итогам бракоразводного процесса суд постановил, что дети Прилучного и Муцениеце останутся с мамой. Но их сын Тимофей решил переехать к отцу. Позже актриса рассказала о случайной встрече с мальчиком в магазине, которая обернулась для неё настоящей трагедией. Психолог объяснила, как Муцениеце может вернуть своего сына.
Дранга впервые публично выразил свои чувства к Муцениеце 1 марта. В день рождения звезды новый кавалер признался ей в любви. А уже в начале мая стало известно, что актриса выходит замуж за музыканта.