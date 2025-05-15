«Нет повода не идти в зал»: Агата Муцениеце опровергла слухи о беременности
Агата Муцениеце показала фигуру в спортзале после слухов о беременности
Слухи о возможной беременности Агаты Муцениеце оказались преждевременными. Актриса решила развеять домыслы поклонников, опубликовав видео из спортзала, где демонстрирует свою подтянутую фигуру.
Агата Муцениеце в спортзале. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agataagata
После объявления о помолвке Муцениеце, фанаты заподозрили её в беременности, увидев на одном из видео округлившийся живот актрисы. Сама Агата предпочла не комментировать эти слухи. Вместо этого она наглядно показала свою физическую форму, сняв тренировку в облегающей спортивной одежде.
На видео, размещённом в её соцсетях, Муцениеце выполняет упражнения на тренажёре.
«Нет повода не идти в зал», — подписала она видео.
У Агаты Муцениеце двое детей от Павла Прилучного: сын Тимофей и дочь Мия. После развода дети остались с матерью, однако прошлым летом Тимофей переехал жить к отцу и его жене Зепюр Брутян. После развода в личной жизни Агаты Муцениеце всё в порядке, недавно аккордеонист Пётр Дранга предложил актрисе выйти за него замуж во время их совместного отдыха в горах.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agataagata