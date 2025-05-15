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15 мая, 20:08

«Нет повода не идти в зал»: Агата Муцениеце опровергла слухи о беременности

Агата Муцениеце показала фигуру в спортзале после слухов о беременности

Слухи о возможной беременности Агаты Муцениеце оказались преждевременными. Актриса решила развеять домыслы поклонников, опубликовав видео из спортзала, где демонстрирует свою подтянутую фигуру.

Агата Муцениеце в спортзале. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agataagata

После объявления о помолвке Муцениеце, фанаты заподозрили её в беременности, увидев на одном из видео округлившийся живот актрисы. Сама Агата предпочла не комментировать эти слухи. Вместо этого она наглядно показала свою физическую форму, сняв тренировку в облегающей спортивной одежде.

На видео, размещённом в её соцсетях, Муцениеце выполняет упражнения на тренажёре.

«Нет повода не идти в зал», — подписала она видео.

У Агаты Муцениеце двое детей от Павла Прилучного: сын Тимофей и дочь Мия. После развода дети остались с матерью, однако прошлым летом Тимофей переехал жить к отцу и его жене Зепюр Брутян. После развода в личной жизни Агаты Муцениеце всё в порядке, недавно аккордеонист Пётр Дранга предложил актрисе выйти за него замуж во время их совместного отдыха в горах.

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Напомним, слухи о возможной беременности актрисы Агаты Муцениеце появились после публикации видео социальных сетях, подписчики заметили её округлившийся живот. Также поклонники считают, что из-за беременности она ушла из театра-кабаре Crave, в котором она выступала в откровенных костюмах.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ agataagata

Анастасия Никонорова
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