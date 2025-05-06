«Это протест»: Стало известно, почему сын Муцениеце переехал к отцу

Стали известны возможные причины переезда сына актрисы Агаты Муцениеце к отцу, Павлу Прилучному. По данным Пятого канала, мальчик столкнулся с насмешками из-за фото и видео матери, которая ранее выступала в театре-кабаре в откровенных образах.

Переезд сына Муцениеце к отцу может быть связан с буллингом в школе. Видео © 5-tv.ru, фото ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Сама Муцениеце призналась, что в детстве тоже сталкивалась с буллингом. Она вспомнила, как старшеклассницы критиковали её стиль и даже задирали. Однако теперь, по словам журналистов, аналогичная ситуация сложилась у её сына.