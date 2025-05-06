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6 мая, 14:12

«Это протест»: Стало известно, почему сын Муцениеце переехал к отцу

Пятый канал: Переезд сына Муцениеце к отцу может быть связан с буллингом в школе

Агата с сыном Тимофеем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата с сыном Тимофеем. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Стали известны возможные причины переезда сына актрисы Агаты Муцениеце к отцу, Павлу Прилучному. По данным Пятого канала, мальчик столкнулся с насмешками из-за фото и видео матери, которая ранее выступала в театре-кабаре в откровенных образах.

Переезд сына Муцениеце к отцу может быть связан с буллингом в школе. Видео © 5-tv.ru, фото ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Сама Муцениеце призналась, что в детстве тоже сталкивалась с буллингом. Она вспомнила, как старшеклассницы критиковали её стиль и даже задирали. Однако теперь, по словам журналистов, аналогичная ситуация сложилась у её сына.

«Когда мама выступает обнажённая в кабаре, это всегда накладывает такой отпечаток. К сожалению, даже не столько девочек это ранит обычно, сколько детей-мальчиков именно потому, что мальчики более восприимчивы. Когда обижают маму, им хочется её защитить. Это может быть какой-то протест», — объяснила светский журналист Светлана Ключкина.

Муцениеце назначила встречу с 12-летним сыном в кабаре, где танцевала полуголая
Муцениеце назначила встречу с 12-летним сыном в кабаре, где танцевала полуголая

Напомним, что по итогам бракоразводного процесса суд постановил, что дети Прилучного и Муцениеце останутся с мамой. Но их сын Тимофей решил переехать к отцу. Позже актриса рассказала о случайной встрече с мальчиком в магазине, которая обернулась для неё настоящей трагедией. Психолог также объяснила, как Муцениеце может вернуть своего сына.

Александра Мышляева
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