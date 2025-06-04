Ксения Бородина вышла замуж в третий раз

Пока пара не раскрывает детали грядущего масштабного торжества — дата и место праздника остаются в тайне. Сердюков сделал предложение Бородиной в декабре 2024 года в стенах Эрмитажа и всю весну пара активно готовилась к важному событию. Это второй брак для Ксении — ранее она была замужем за Юрием Будаговым, а после него за предпринимателем Курбаном Омаровым — и второй для Николая — до этого он состоял в отношениях с блогершей Алиной Акиловой.