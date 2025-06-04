Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 10:01

Ксения Бородина вышла замуж в третий раз

Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Обложка © Telegram / Ксения Бородина

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Обложка © Telegram / Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков зарегистрировали брак во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. Церемония прошла в узком кругу — присутствовали только самые близкие друзья и родственники. Эксклюзивные кадры с мероприятия опубликовал Super.ru.

Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились. Видео © Telegram / Super.ru

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото © Telegram / Ксения Бородина

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Фото © Telegram / Ксения Бородина

Пока пара не раскрывает детали грядущего масштабного торжества — дата и место праздника остаются в тайне. Сердюков сделал предложение Бородиной в декабре 2024 года в стенах Эрмитажа и всю весну пара активно готовилась к важному событию. Это второй брак для Ксении — ранее она была замужем за Юрием Будаговым, а после него за предпринимателем Курбаном Омаровым — и второй для Николая — до этого он состоял в отношениях с блогершей Алиной Акиловой.

«Держать за дур женщин не надо»: Ксения Бородина возмутилась идеей запрета турецких сериалов
«Держать за дур женщин не надо»: Ксения Бородина возмутилась идеей запрета турецких сериалов

Напомним, что отношения молодожёнов развивались стремительно — пара познакомилась в мае 2024 года на Алтае в ходе съёмок шоу «Последний герой», а уже в декабре Сердюков сделал Бородиной предложение. Life.ru рассказывал, что известно о супруге телеведущей.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ксения Бородина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar